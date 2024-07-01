Γαλλία: «Μπρα ντε φερ» Ακροδεξιάς-Κεντροαριστεράς

Η Εθνική Συσπείρωση της Ακροδεξιάς είναι ο μεγάλος νικητής του α' γύρου των βουλευτικών στη Γαλλία. Άνοδος για το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, συντριβή για τον συνασπισμό του Μακρόν.

Η Εθνική Συσπείρωση (RN) της Ακροδεξιάς είναι ο μεγάλος νικητής κατά τον χθεσινό πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία. Συγκέντρωσε το 33,4% των ψήφων και ήδη 39 εκλεγμένους βουλευτές, ανάμεσά τους και η Μαρίν Λεπέν. Η Ένωση της Αριστεράς με το Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NPF) σημείωσε σταθερή άνοδο με 27,98% των ψήφων και 32 εκλεγμένους βουλευτές. Ο προεδρικός συνασπισμός «Ensemble» υπέστη βαριά ήττα με 20,76% των ψήφων και 2 εκλεγμένους βουλευτές.



Ζαλισμένη σαν ύστερα από άγριο μεθύσι ξύπνησε σήμερα η πλειονότητα των Γάλλων, σε αντιπαράθεση με το υπόλοιπο 1/3 που γιορτάζει τη νίκη της Εθνικής Συσπείρωσης για το 33,4% των ψήφων που συγκέντρωσε. Πρωτοφανής νίκη της Ακροδεξιάς, χωρίς «αξία δημοψηφίσματος» όμως, όπως βιάζονται να πουν ορισμένοι, αφού παραμένουν τα υπόλοιπα 2/3 του πληθυσμού.

Πληθαίνουν οι φωνές για «δημοκρατικό μέτωπο»

Το Λαϊκό Μέτωπο της Αριστεράς έφθασε το 28%, αναδείχθηκε ως ο κύριος αντίπαλος και δραστηριοποιείται από χθες βράδυ, για να προσελκύσει τους «Μακρονικούς» και τους χαμένους του πρώτου γύρου. Να πείσει ότι «Ναι, είναι δυνατόν να ανυψωθεί και πάλι ένα δημοκρατικό φράγμα, για να μην περάσει η Ακροδεξιά». Ένα «δημοκρατικό μέτωπο» όπως κατά τον δεύτερο γύρο του 2002, με Ζακ Σιράκ και πατέρα Λεπέν. Χάρη στο τότε δημοκρατικό μέτωπο, όλοι οι αριστεροί ψήφισαν «κλείνοντας τη μύτη», ως έλεγαν, για να μην περάσει ο Λεπέν. Ο Ζακ Σιράκ κέρδισε τελικά με ένα πρωτοφανές για δημοκρατική χώρα ποσοστό, άνω του 80%. Δυστυχώς, μετά το τέλος της θητείας του, το ίδιο υψηλό ήταν το ποσοστό των δυσαρεστημένων που είχαν πιστέψει στις υποσχέσεις.



Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, η Ακροδεξιά της Λεπέν δεν τρομάζει όπως τότε, και έχουν λιγοστέψει όσοι πιστεύουν ακόμα σε «δημοκρατικό μέτωπο». Παραμένουν όμως και αυτοί που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα όπλα. Ήταν αυτοί που γύρω στις 8 χθες βράδυ συγκεντρώθηκαν με μαχητικά σλόγκαν στιλ «No Pasaran!» στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ στο Παρίσι, αλλά και σε μεγάλες πόλεις της νότιας Γαλλίας. Έχουν μία εβδομάδα για να καταλήξουν σε στρατηγικές και υποψηφίους για τον δεύτερο γύρο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.