Στους έξι ανέρχονται οι βουλευτές που έχουν θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγούν αύριο Πέμπτη στην προεδρία της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο της Αριστεράς, που ήρθε πρώτο σε έδρες μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, ανακοίνωσε σήμερα ότι υποψήφιος του θα είναι ο Αντρέ Σασένι, ο οποίος εξελέγη με το γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Η απερχόμενη πρόεδρος Γιαέλ Μπραούν-Πιβέ ανακοίνωσε ότι θέτει εκ νέου υποψηφιότητα για λογαριασμό της παράταξης Μακρόν, όπως και η Ναϊμά Μουτσού, η οποία είναι μέλος του κόμματος Ορίζοντες που συνεργάζεται με την παράταξη Μακρόν. Ο Σεμπαστιάν Σενού κατέρχεται για λογαριασμό του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν, η Ανί Ζενεβάρ για λογαριασμό των Ρεπουμπλικάνων, ενώ ο έκτος υποψήφιος είναι ο Σαρλ Ντε Κουρσόν, ανεξάρτητος βουλευτής.

Η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου προέδρου θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη στις 16.00 ώρα Ελλάδας και με βάση τον κανονισμό της Εθνοσυνέλευσης, η ψηφοφορία είναι μυστική. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνουν τρεις γύροι. Κατά τους δύο πρώτους γύρους, πρόεδρος εκλέγεται όποιος ή όποια συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των 577 μελών της Εθνοσυνέλευσης, ενώ στον τρίτο γύρο εκλέγεται ο πρώτος σε ψήφους.

Από τις συμμαχίες που θα προκύψουν στον τρίτο γύρο εκτιμάται ότι θα μπορούν να εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα σχετικά με το εκκρεμές ζήτημα της επιλογής του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας. Επίσης αύριο θα ξεκαθαριστεί πόσες είναι οι αναγνωρισμένες από τον κανονισμό της Εθνοσυνέλευσης κοινοβουλευτικές ομάδες - που μάλλον θα είναι περισσότερες παρά ποτέ - και πόσους βουλευτές έχει έκαστη.

