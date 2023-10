Γαλλία: Θλίψη και αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του καθηγητή που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου

Με συγκίνηση και αυστηρά μέτρα ασφαλείας η πόλη του Αράς στη βόρεια Γαλλία απέτισε σήμερα ύστατο φόρο τιμής στον καθηγητή Ντομινίκ Μπερνάρ, ο οποίος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου μπροστά στο λύκειο στο οποίο δίδασκε από ένα πρώην μαθητή - σεσημασμένο για ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση - σ' ένα φόνο που έφερε τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού.

Η κηδεία του 57χρονου καθηγητή των γαλλικών, ο οποίος ήταν παντρεμένος με εκπαιδευτικό και πατέρας τριών ενηλίκων σήμερα κοριτσιών, τελέσθηκε το πρωί στον καθεδρικό ναό του Αράς, παρουσία του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, της συζύγου του Μπριζίτ και του υπουργού Παιδείας Γκαμπριέλ Ατάλ.

Emmanuel Macron and his wife will be present, this Thursday morning at 10 a.m., at the funeral of Dominique Bernard, assassinated Friday October 13 in Arras pic.twitter.com/FrjApWT3gv

Η τελετή, στην οποία χοροστάτησε ο επίσκοπος του Αράς Ολιβιέ Λεμπόρν, μεταδιδόταν σε γιγαντοοθόνη στην πλατεία των Ηρώων της πόλης, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

During funeral at #Arras cathedral, literature teacher Dominique Bernard’s wife & sister talk about their husband/brother. He was clearly so loved. He leaves behind 3 daughters. He didn’t have a mobile phone or engage with social networks. It was all books, books, books. #F24 pic.twitter.com/KUFGCnoiIr