Απρόθυμος να υπερψηφίσει την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Μπαϊρού, που έχουν καταθέσει κόμματα της αριστεράς, εμφανίζεται ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν.

Ο πρόεδρος του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά δήλωσε σήμερα το πρωί σε τηλεοπτικό σταθμό ότι, «για να είμαστε ειλικρινείς, η πρόταση μομφής δεν πρόκειται να περάσει μετά την άρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος να την υπερψηφίσει», συμπληρώνοντας ότι «στην παρούσα φάση οι Γάλλοι δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από μία νέα περίοδο αστάθειας που θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονομία».

Στο μεταξύ εικόνα διάσπασης εμφανίζει το Νέο Λαϊκό Μέτωπο της αριστεράς, με τον ηγέτη της Ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν-Λυκ Μελανσόν να κατηγορεί τους σοσιαλιστές ότι, εφόσον στηρίζουν την κυβέρνηση Μακρόν, δεν ανήκουν πλέον στο χώρο της αριστεράς και τον επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος να απαντά ότι «δεν είναι ο Μελανσόν αυτός που αποφασίζει ποιος ανήκει και ποιος δεν ανήκει στην αριστερά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

