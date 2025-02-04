Ο συμπρόεδρος του φιλοκουρδικού κόμματος Λαϊκής Ισότητας και Δημοκρατίας (DEM) Τουντσέρ Μπακιρχάν ανακοίνωσε την Τρίτη ο ιστορικός ηγέτης των Κούρδων Αμπντουλάχ Οτσαλάν «ετοιμάζεται να κάνει ένα ιστορικό κάλεσμα σύντομα».

Ο Μπακιρχάν, ο οποίος είπε ότι περιμένει να γίνουν βήματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης από την Τουρκία, απευθυνόμενος στον Ερντογάν είπε: «Αυτή είναι μια ευκαιρία για εσάς να μείνετε στην ιστορία, να δείξετε θάρρος για να κερδίσετε το μέλλον».

Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του DEM, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η κοινωνία στην Τουρκία θέλει να υπάρξει μια ειρηνευτική διαδικασία. Αυτή η ιστορική ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί. Μία ασφαλίτικη προσέγγιση και μία δηλητηριώδης ρητορική θα οδηγήσει αυτή τη διαδικασία προς τα πίσω. Αναζητούμε μια ορθολογική λύση στο Κουρδικό Ζήτημα. Ενώ ο Οτσαλάν ζητά την μετατόπιση της σύγκρουσης σε ένα έδαφος ιδεών και πολιτικής, η γλώσσα της κυβέρνησης θα πρέπει να συμβαδίζει. Αρνούμαστε να εκλάβουμε την επιθυμία για ειρήνη ως αδυναμία. Θα ήθελα να ανακοινώσω από εδώ ότι ο Οτσαλάν ετοιμάζεται να απευθύνει μια ιστορική έκκληση τις επόμενες ημέρες για μια μόνιμη λύση του Κουρδικού Ζητήματος».

Ο φυλακισμένος στη νήσο Ιμραλί ιστορικός Κούρδος ηγέτης φέρεταιο να «επιδιώκει» διαπραγματεύσεις με την τουρκική κυβέρνηση, καθώς μια απόπειρα να επαναληφθεί ο διάλογος ανάμεσα στην Άγκυρα και το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) - οργάνωση που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις τουρκικές αρχές - διαφαίνεται το τελευταίο διάστημα, γεννώντας προσδοκίες για ειρήνευση μεταξύ του τουρκικού κράτους και των Κούρδων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν και σενάρια αποφυλάκισης του Οτσαλάν.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

