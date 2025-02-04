Η επάνοδος του 65χρονου Γενς Στόλτενμπεργκ στη νορβηγική πολιτική σκηνή ήταν την Τρίτη η μεγαλύτερη έκπληξη, καθώς ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε ανακοίνωσε ανασχηματισμό μετά την αποχώρηση του κόμματος Senter (Κέντρο) την περασμένη εβδομάδα από τον κυβερνητικό συνασπισμό εξαιτίας διαφωνιών για την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ.



Με το ευρωσκεπτικιστικό Κόμμα του Κέντρου εκτός κυβέρνησης και τον Στόλτενμπεργκ εντός του υπουργικού συμβουλίου, η κυβέρνηση του Στέρε τοποθετείται πιο κοντά στην ΕΕ για να αντιμετωπίσει την παγκόσμια πολιτική αναταραχή.

Πηγή: skai.gr

Παράλληλα, ως ΓΓ. του ΝΑΤΟ ο Γενς Στόλτενμπεργκ ήταν γνωστός για τον εποικοδομητικό διάλογο που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Στόλτενμπεργ εκτιμάται ότι έχει χρήσιμες διασυνδέσεις με την Ουάσιγκτον και πρόσβαση στον πρόεδρο Τραμπ , που μπορούν να βοηθήσουν το Όσλο.Η Νορβηγία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παραμένει στενά συνδεδεμένη μέσω της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ωστόσο, είναι αβέβαιο πώς η σκανδιναβική χώρα θα προστατευθεί εάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιμείνει στην επιβολή δασμών στις εισαγωγές από την ΕΕ.Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Νορβηγίας μετά την ΕΕ και μία από τις μεγαλύτερες σε εισαγωγές. Οι ΗΠΑ αγόρασαν νορβηγικό σολομό αξίας 10 δισεκατομμυρίων κορωνών (850 εκατομμύρια ευρώ) το 2024, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Νορβηγίας.

