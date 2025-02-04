Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν συναντάται σήμερα στο Λονδίνο με τον Βρετανό ομόλογό της Κιρ Στάρμερ στο πλαίσιο των προσπαθειών να διαμορφωθεί μία ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις ορέξεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Η συνάντηση του Λονδίνου θα επικεντρωθεί στην «ασφάλεια στην Ευρώπη», αναφέρεται στην ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου της Δανίας.

Η Μέτε Φρέντερικσεν επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα το Παρίσι και το Βερολίνο για να εξασφαλίσει την υποστήριξη της γερμανικής και της γαλλικής ηγεσίας για το θέμα.

Ούτε η Γροιλανδία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες μνημονεύονται στην ανακοίνωση, αλλά η Δανή πρωθυπουργός δηλώνει: «έχουμε ανάγκη από μία ισχυρότερη Ευρώπη που θα συμβάλλει περισσότερο στο ΝΑΤΟ και θα έχει περισσότερη αυτονομία».

«Ταυτόχρονα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μας αντιστοιχεί για να διατηρήσουμε την διατλαντική σύμπραξη η οποία υπήρξε το θεμέλιο της ειρήνης και της ευημερίας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι θέλει η Γροιλανδία, έδαφος υψηλής στρατηγικής σημασίας, με ανεξερεύνητα αποθέματα ορυκτών πόρων, να προσαρτηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε συνέντευξή του στο Fox News το περασμένο σαββατοκύριακο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η Γροιλανδία είναι «πραγματικά σημαντική» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ. «Ειλικρινά, η Δανία, που ελέγχει την Γροιλανδία, δεν κάνει τη δουλειά της, δεν είναι καλός σύμμαχος».

Χθες, η Μέτε Φρέντερικσεν τόνισε το γεγονός ότι η Δανία είναι «ένας από τους σημαντικότερους και καλύτερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Μούτε Εγκεντε έχει τονίσει ότι οι Γροιλανδοί «δεν θέλουν να είναι Αμερικανοί».

Η ηγεσία της Δανίας επαναλαμβάνει ότι η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

