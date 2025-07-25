Γαλλία: Αποφυλακίστηκε μετά από 40 χρόνια Λιβανέζος τρομοκράτης 

Ένας από τους μακροβιότερους κρατούμενους της Γαλλίας, ο φιλοπαλαιστίνιος Λιβανέζος «μαχητής» Ζορζ Ιμπραχίμ Αμπντάλα, αφέθηκε σήμερα ελεύθερος έπειτα από περισσότερα από 40 χρόνια στη φυλακή και απελάθηκε.

Ο 74χρονος σήμερα Αμπντάλα είχε καταδικαστεί σε ισόβειαγια τη δολοφονία δύο διπλωματών στο Παρίσι το 1984, του στρατιωτικού ακόλουθου των ΗΠΑ Τσαρλς Ρόμπερτ Ρέι και του Ισραηλινού διπλωμάτη Γιάκοφ Μπαρσιμάντοφ.

Το Εφετείο του Παρισιού είχε διατάξει πρόσφατα την απελευθέρωσή του «με ισχύ από τις 25 Ιουλίου», με την προϋπόθεση να εγκαταλείψει τη γαλλική επικράτεια και να μην επιστρέψει ποτέ.

Σήμερα τα ξημερώματα, μια συνοδεία έξι οχημάτων έφυγε από το σωφρονιστικό ίδρυμα Lannemezan, μεταφέροντας τον Αμπτάλα. Λίγες ώρες αργότερα, μπήκε σε αεροπλάνο με προορισμό τον Λίβανο.

Οι κρατούμενοι που εκτίουν ισόβια κάθειρξη στη Γαλλία συνήθως αποφυλακίζονται μετά από λιγότερο από 30 χρόνια.

Αν και ο Αμπντάλα είχε δικαίωμα αποφυλάκισης από το 1999, τα προηγούμενα αιτήματά του απορρίφθηκαν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες - ως πολιτικώς ενάγοντα στην υπόθεση - να αντιτίθενται σταθερά στην αποφυλάκισή του.

Ποιος είναι ο Λιβανέζος μαχητής

Ο Ζορζ Ιμπραχίμ Αμπντάλα είναι ο ιδρυτής των Λιβανέζικων Επαναστατικών Ένοπλων Παρατάξεων (FARL) - μιας εδώ και καιρό διαλυμένης μαρξιστικής αντι-ισραηλινής ομάδας.

Ωστόσο, μέσα από τη φυλακή, είχε δηλώσει ότι για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες συνέχισε να είναι «μαχητής στον αγώνα».

Η οικογένεια του Αμπντάλα δήλωσε ότι σχεδιάζει να τον συναντήσει στην «αίθουσα VIP» του αεροδρομίου της Βηρυτού πριν κατευθυνθεί στην πατρίδα τους, το Κομπαγιάτ, στο βόρειο Λίβανο, όπου έχει προγραμματιστεί δεξίωση.

