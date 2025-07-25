Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επισκέπτεται τη Σκωτία αυτή την εβδομάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιδιώξει να εδραιώσει περαιτέρω τους δεσμούς με τον ηγέτη του Λευκού Οίκου και να ολοκληρώσει ορισμένες σημαντικές εκκρεμότητες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να επισκεφθεί δύο τοποθεσίες γκολφ που του ανήκουν, στο Turnberry και στο Aberdeen, μεταξύ Παρασκευής και Τρίτης, καθώς και ένα από τα νέα του γήπεδα γκολφ που πρόκειται να ανοίξει τον Αύγουστο, σημειώνει το CNBC.

Ευκαιρία για το Ηνωμένο Βασίλειο

Επίσης, πρόκειται να έχει μια άτυπη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κίρ Στάρμερ και να «βελτιώσει» μια πρόσφατη εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα.

Η συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Λονδίνου επικεντρώθηκε σε έναν βασικό δασμό 10% για τα βρετανικά προϊόντα που φθάνουν στις ΗΠΑ, ενώ καθόρισε επίσης ορισμένες ποσοστώσεις και εξαιρέσεις για τις εξαγωγές αυτοκινήτων και αεροδιαστημικής.

Ενώ η «συμφωνία» τέθηκε σε ισχύ στις 30 Ιουνίου, υπάρχουν τμήματα του συμφώνου που παραμένουν στο στάδιο της «δέσμευσης». Ένα από αυτά είναι η υπόσχεση για την κατάργηση του δασμού 25% στον βρετανικό χάλυβα και το αλουμίνιο - ο υπόλοιπος πλανήτης χτυπήθηκε με δασμό 50%.

Υπάρχουν επίσης συνεχιζόμενες, ακανθώδεις συζητήσεις σχετικά με έναν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών που πλήττει τις εταιρείες τεχνολογίας ακόμη και αν δεν έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον οποίο η Ουάσινγκτον θέλει να καταργήσει.

Ως εκ τούτου, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε καλύτερη θέση από πολλούς ομολόγους του, ιδίως από τους γείτονές του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι αναζητούν μια εμπορική συμφωνία πριν από την 1η Αυγούστου.

Το ερώτημα είναι πού θα μπορούσαμε να δούμε κάποιο «δούναι και λαβείν» στην εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ο Kallum Pickering, επικεφαλής οικονομολόγος της Peel Hunt, στο CNBC την Τετάρτη.

«Φυσικά, το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήθελε πιθανότατα να μειωθούν οι δασμοί χάλυβα και αλουμινίου. Και οι ΗΠΑ έχουν ένα μικρό ζήτημα σχετικά με τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών, οπότε είναι πιθανό ότι αυτή είναι απλώς μια εύκολη συμφωνία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις όταν ο Τραμπ καο ο Στάρμερ συναντηθούν.

Αν και είναι πολιτικά αντίθετοι, ο Ρεπουμπλικάνος Τραμπ φαίνεται να τα πηγαίνει καλά με τον Στάρμερ, ο οποίος ηγείται μιας κεντροαριστερής κυβέρνησης. Όταν οι ηγέτες εμφανίστηκαν με ευδιάθετη διάθεση μαζί στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά τον Ιούνιο, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν η Βρετανία θα προστατευτεί από περαιτέρω δασμούς.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ καλά προστατευμένο. Ξέρετε γιατί; Επειδή μου αρέσουν. Αυτή είναι η απόλυτη προστασία τους», απάντησε ο Τραμπ.

Πριν από αυτή την τελευταία συνάντηση με τον Στάρμερ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό θα πραγματοποιηθούν «πιθανώς σε ένα από τα ακίνητά μου» στο Αμπερντίν. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημοσίως αυτή τη λεπτομέρεια.

Το ταξίδι στη Σκωτία έρχεται πριν από μια επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο Τραμπ και η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, στις 17-19 Σεπτεμβρίου, ανέφερε ο Λευκός Οίκος, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος αισθάνεται «τιμή» και ανυπομονεί να συναντήσει τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στο κάστρο του Ουίνδσορ στις αρχές του Φθινοπώρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.