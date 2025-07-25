Το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε την Παρασκευή ότι μια σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο ως τελικό βήμα για την επισφράγιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι είναι απίθανο να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση μέχρι τα τέλη Αυγούστου, όπως προτείνεται από την Ουκρανία. Χαρακτήρισε επίσης για άλλη μια φορά τις διαπραγματευτικές θέσεις των δύο πλευρών ως «διαμετρικά αντίθετες».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει γνωστοποιήσει από την πλευρά του ότι θα ήταν έτοιμος για μια τέτοια σύνοδο κορυφής μόνον σε μια "τελική φάση" των διαπραγματεύσεων, οι οποίες προς το παρόν έχουν αποφέρει λίγους καρπούς.

«Οφείλουμε να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, κάτι το οποίο ξεκινά μάλλον από μια συνάντηση των ηγετών», σημείωσε ο Ζελένσκι σε συνάντηση που είχε χθες Πέμπτη με δημοσιογράφους, στην οποία μετείχε το AFP.

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές «άρχισαν να το συζητούν» με την ουκρανική πλευρά, σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, αποτιμώντας ότι αυτό συνιστά «πρόοδο προς ένα είδος μορφοποίησης της συνάντησης».

Σε έναν τρίτο κύκλο διαπραγματεύσεων που είχαν την Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ πρότεινε η συνάντηση αυτή να γίνει ως το τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με το τελεσίγραφο 50 ημερών που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντίμιρ Πούτιν για την επίτευξη προόδου προς μια ειρηνευτική λύση, απειλώντας στην αντίθετη περίπτωση με την επιβολή σοβαρών κυρώσεων στη Ρωσία.

Η ρωσική πλευρά δεν φαίνεται ωστόσο αισιόδοξη όσον αφορά την πιθανότητα μιας επικείμενης συνάντησης.

«Η συνάντηση θα πρέπει να προετοιμαστεί προσεκτικά. Μόνον έτσι θα έχει νόημα», σημείωσε ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Κι ενώ οι συναντήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τα εκ διαμέτρου διαφορετικά αιτήματα, αποφέρουν μέχρι στιγμής λίγα αποτελέσματα, η Ρωσία συνεχίζει να χτυπά στη γραμμή του μετώπου.

«Προσπαθούν όντως να τη διαπεράσουν. Όμως δεν έχουν επιτύχει μεγάλες προόδους», διαβεβαίωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Συστήματα Patriot

Η Ουκρανία εργάζεται για τη χρηματοδότηση 10 συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, έπειτα από συμφωνία με τις ΗΠΑ που επιτρέπει σε ευρωπαϊκές χώρες να αγοράζουν αμερικανικά όπλα για να τα προμηθεύουν στο Κίεβο, πρόσθεσε επίσης ο Ζελένσκι στις δηλώσεις του που μεταδόθηκαν σήμερα.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μας μεταφέρει, θα μας πωλήσει αυτά τα συστήματα. Το έργο μας είναι να βρούμε χρηματοδοτήσεις για αυτά τα δέκα συστήματα», σημείωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η χρηματοδότηση τριών τέτοιων συστημάτων έχει ήδη εξασφαλιστεί.

