Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τον ισχυρισμό ότι η Λιζ Τρας εξέτασε την κατάργηση όλων των αντικαρκινικών θεραπειών στο σύστημα δημόσιας υγείας NHS της Βρετανίας κατά τη βραχύβια πρωθυπουργία της ώστε να εξοικονομηθούν πόροι, περιλαμβάνει νέα βιογραφία της Συντηρητικής πολιτικού.

Το βιβλίο, του διάσημου βιογράφου πολιτικών προσωπικοτήτων σερ Άντονι Σέλντον, αναφέρει πως η πρόταση εξετάστηκε από την τότε πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου που αναζητούσε απεγνωσμένα τρόπους να καλύψει την οικονομική ζημιά στα κρατικά ταμεία από τον καταστροφικό μίνι προϋπολογισμό της.

Η κα Τρας έγινε η πιο βραχύβια πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου όταν παραιτήθηκε μετά από 49 ημέρες στην Ντάουνινγκ Στριτ τον Οκτώβριο του 2022.

Ο σερ Άντονι επικαλείται για την αναφορά του έναν από τους κορυφαίους συμβούλους της κ. Τρας, η οποία πάντως μέσω συνεργατών απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι η κατηγορία είναι «παντελώς ψευδής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.