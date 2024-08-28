Διαρροή προσωπικών δεδομένων με δόλο ή αμέλεια του κόμματος... ,ή κυβερνοεπίθεση; Λίγο πριν από τις κρίσιμες εκλογές στην ανατολική Γερμανία σε Θουριγγία, Σαξονία και Βρανδεμβούργο και με το νέο, προσωποπαγές κόμμα Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), που προήλθε από την Αριστερά, να εξελίσσεται σε ρυθμιστή πολιτικών εξελίξεων, μια νέα υπόθεση μαζικής διαρροής προσωπικών στοιχείων προκαλεί ερωτήματα.



Σύμφωνα με το ερευνητικό δίκτυο CORRECTIV πάνω από 70.000 προσωπικά δεδομένα δηλωμένων μελών, απλών υποστηρικτών ή πολιτών που θέλουν να ενημερωθούν για τις δράσεις του κόμματος, αλλά και δωρητών, αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο χωρίς προειδοποίηση.



Πρόκειται για έναν μεγάλο κατάλογο ονομάτων, e-mail αλλά και χρηματικών ποσών που κατατέθηκαν ως δωρεές στο κόμμα της Βάγκενκνεχτ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη η αιτία και το ακριβές χρονικό σημείο της ανάρτησής του σε δημόσια θέα στο διαδίκτυο.



Εκπρόσωπος του κόμματος πάντως κάνει λόγο για υπόθεση κυβερνοεπίθεσης. Ήδη η υπόθεση ερευνάται από την Εισαγγελία του Βερολίνου, όπου εδρεύει το κόμμα, και έχει ενημερωθεί επίσης η Εισαγγελία της Καρλσρούης, διότι εκεί ιδρύθηκε η Συμμαχία Βάγκενκνεχτ ως ένωση πολιτών αρχικά το περασμένο φθινόπωρο.

Απειλή προστίμων και αποζημιώσεων

Από τον Μάρτιο το περιοδικό Spiegel είχε αναφερθεί σε ρεπορτάζ του για διαρροή δεδομένων που αφορούσαν 35.000 ανθρώπους, εκ των οποίων 5.000 ήταν δωρητές και άλλοι 30.000 απλώς συνδρομητές του Newsletter της Σάρα Βάγκενκνεχτ.



Το δίκτυο CORRECTIV τώρα, επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές από το κόμμα, αναφέρει ότι παρά τα καμπανάκια που είχαν χτυπήσει στο κόμμα για πιθανή παραβίαση προσωπικών δεδομένων από την άνοιξη, δεν ελήφθησαν μέτρα και η διαρροή αντί να σταματήσει, συνεχίστηκε.



Σε κάθε περίπτωση, αν τελικά επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για διαρροή δεδομένων και όχι για κυβερνοεπίθεση, οι οικονομικές συνέπειες για το νέο κόμμα, και ειδικά σε προεκλογική περίοδο ενόψει και των ομοσπονδιακών εκλογών του 2025, θα μπορούσαν να είναι τεράστιες. Βάσει του γερμανικού Ποινικού Κώδικα μπορούν να επιβληθούν υπέρογκα πρόστιμα στο κόμμα, ενώ όσοι πλήττονται μπορούν να ζητήσουν αποζημιώσεις.

