Γαλλία: Απαγορεύεται το κάπνισμα στις παραλίες, τα πάρκα και έξω από τα σχολεία από την 1η Ιουλίου

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απαγορεύσει από την 1η Ιουλίου το κάπνισμα στους εξωτερικούς δημόσιους χώρους όπου μπορεί να βρίσκονται παιδιά, όπως τις παραλίες, τα πάρκα και τους δημόσιους κήπους, τους χώρους έξω από τα σχολεία, τις στάσεις λεωφορείων, τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

«Εκεί, όπου υπάρχουν παιδιά, το κάπνισμα πρέπει να εξαφανιστεί», εξήγησε η υπουργός Υγείας και Οικογένειας Κατρίν Βοτρέν, σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της περιφερειακής εφημερίδας Ouest-France.

Για τη μη τήρηση της απαγόρευσης θα μπορούσε να επιβληθεί ένα πρόστιμο ύψους 135 ευρώ, διευκρίνισε η Βοτρέν, η οποία εκτιμά πως η ελευθερία να καπνίζει κανείς «σταματά εκεί όπου ξεκινά το δικαίωμα των παιδιών να αναπνέουν καθαρό αέρα».

Το μέτρο αφορά πέραν των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, τα γυμνάσια και τα λύκεια, προκειμένου να αποφευχθεί κυρίως το ενδεχόμενο «μαθητές γυμνασίου και λυκείου να καπνίζουν μπροστά από τα σχολεία τους».

Αντιθέτως, η απαγόρευση δεν αφορά τους εξωτερικούς χώρους των καφέ ούτε τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Αντιθέτως, η υπουργός Υγείας θέλει να «μειώσει το επιτρεπόμενο όριο νικοτίνης» σε αυτά τα προϊόντα και να «ελαττώσει τον αριθμό των αρωμάτων».

Η γενίκευση των χώρων χωρίς κάπνισμα, όπως την ανακοίνωσε η υπουργός Υγείας, εντάσσεται στα μέτρα που είχαν παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος της Μάχης κατά του Καπνίσματος 2023-2027 από την τότε υπουργό Υγείας Ορελιάν Ρουσό, με φιλοδοξία «να ανταποκριθούν οι αρχές στην πρόκληση μιας γενιάς απαλλαγμένης από τον καπνό από το 2032».

Οι οργανώσεις στη μάχη κατά του καπνίσματος εκφράζουν ανησυχία καθώς δεν βλέπουν να εφαρμόζονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης.

Το κάπνισμα προκαλεί 75.000 θανάτους τον χρόνο στη Γαλλία.

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που διεξήγαγε η ένωση Ligue contre le cancer, έξι στους 10 Γάλλους (62%) τάσσονται υπέρ μιας ευρύτερης απαγόρευσης του τσιγάρου στους δημόσιους χώρους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

