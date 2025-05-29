Πρώην κατάδικος, που είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για διακίνηση ναρκωτικών και φαρμάκων μέσω πλατφόρμας στο «σκοτεινό διαδίκτυο», δώρισε στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχίας 468.468 κρυπτονομίσματα Bitcoin.

Τα κρυπτονομίσματα δημοπρατήθηκαν αποφέροντας έσοδα περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν «για καλό σκοπό», όπως η παροχή βοήθειας σε θύματα εγκλημάτων και η βελτίωση των συνθηκών στις φυλακές, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η ασυνήθιστη δωρεά προκάλεσε εύλογα ερωτήματα, όπως για τυχόν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταδίδει η εφημερίδα Deník N. Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο δωρητής είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης 4 ετών για λειτουργία παράνομης πλατφόρμας στο «σκοτεινό διαδίκτυο» που διακινούσε φάρμακα και ναρκωτικά.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Πάβελ Μπλάζεκ απέρριψε τις επικρίσεις: «Γιατί να μην επιτρέπεται σε πρώην κατάδικο να δώσει κάτι στο κράτος, ας πούμε ως ένδειξη μεταμέλειας;». Ο Μπλάζεκ διευκρίνισε πως δεν γνωρίζει προσωπικά τον δωρητή, αλλά γνωρίζει τον δικηγόρο του. Ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί πως υπήρχε ηθικό δίλημμα στη διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

