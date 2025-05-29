Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Έλι Σλάιν αναφέρθηκαν στο τραγικό φαινόμενο των γυναικοκτονιών και στην ανάγκη αποτελεσματικότερης αντιμετώπισής του. Υπενθυμίζεται ότι προχθές το βράδυ λίγο έξω από τη Νάπολη, οι καραμπινιέροι εντόπισαν το πτώμα της δεκατετράχρονης Μαρτίνα Καρμπονάρο, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της που δεν μπορούσε να δεχτεί ότι είχαν χωρίσει. Χθες βράδυ, δε, άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο του Τορίνο η Φερνάντα Ντι Νούτσο, εξήντα ενός ετών, η οποία μαχαιρώθηκε από τον σύζυγό της κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού.

Η Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι οι θάνατοι αυτοί «προκαλούν σοκ και επιβάλλουν σε όλους να κοιτάξουν κατάματα ένα τεράστιο κακό, το οποίο δεν πρέπει να αγνοηθεί και ούτε να μετατραπεί σε κάτι το συνηθισμένο».

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα μέτρα που εγκρίναμε έως τώρα, δεν θα είναι ποτέ αρκετά αν δεν δώσουμε ζωή σε μια βαθιά κοινωνική και πολιτιστική τροπή. Τα τελευταία χρόνια έγιναν βήματα προόδου αλλά, προφανώς, δεν είναι αρκετά. Όλο και συχνότερα οι γυναίκες, ιδίως οι νεότερες, είναι θύματα μιας τυφλής, κτητικής βίας», συμπλήρωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Από την πλευρά της, η γραμματέας του αντιπολιτευόμενου «Δημοκρατικού Κόμματος» Έλι Σλάιν τόνισε ότι «τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα -τη βία κατά των γυναικών- πρέπει να αφεθούν κατά μέρος οι πολιτικές διαφορές ώστε να μπορέσει η χώρα να κάνει πραγματικά βήματα προόδου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

