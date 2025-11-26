Τρία άτομα συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν στο Παρίσι σε σχέση με υπόθεση που αφορά οικονομική κατασκοπεία για λογαριασμό της Μόσχας, αλλά και προπαγάνδα, μετά την εμφάνιση φιλορωσικών αφισών στην Αψίδα του Θριάμβου. Ένας από τους κατηγορούμενους, ο Βιατσεσλάβ Π., ένας 40χρονος Ρώσος, αναγνωρίστηκε από υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στις αρχές Σεπτεμβρίου να αναρτά αυτές τις αφίσες που εξυμνούσαν τη Ρωσία, ανακοίνωσε η εισαγγελία, απαντώντας σε πληροφορίες που αποκάλυψαν οι Le Parisien και Intelligence Online.

Στη συνέχεια, φέρεται να ανέφερε το περιστατικό τηλεφωνικά στην ιδρύτρια της οργάνωσης SOS Donbass, μια 40χρονη Γαλλορωσίδα, για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι προσέγγισε στελέχη γαλλικών εταιρειών για να λάβει οικονομικές πληροφορίες.

Αυτή η γυναίκα, η Άννα Μ., γεννημένη στη Ρωσία, βρισκόταν στο «ραντάρ» της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Ασφάλειας (DGSI) τουλάχιστον από την αρχή του έτους, καθώς είχε εντοπίσει «ενέργειες που ενδέχεται να βλάψουν τα θεμελιώδη συμφέροντα του Έθνους», οδηγώντας στην έναρξη προκαταρκτικής έρευνας.

Στη συνέχεια, τον Μάρτιο διορίστηκε ανακριτής, κυρίως για να διερευνήσει τις κατηγορίες για «συνεργασία με ξένη δύναμη», ένα αδίκημα που τιμωρείται με 10 χρόνια φυλάκιση. Το τρίτο άτομο που συνελήφθη είναι ένας 63χρονος άνδρας γεννημένος στο Σεν Σαν Ντενί, ο Βινσέντ Π.



Ένα τέταρτο άτομο που κατηγορήθηκε, ο Βερνάρ Φ., 58 ετών, γεννημένος στο Παρίσι, κατάφερε να αποφύγει την προφυλάκιση. Ωστόσο, τέθηκε υπό αυστηρή δικαστική εποπτεία, η οποία τον υποχρεώνει να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα μία φορά την εβδομάδα, και του απαγορεύει επίσης οποιαδήποτε δραστηριότητα σε σχέση με τη «γαλλική διεθνή πολιτική, τη ρωσική πολιτική ή την παροχή βοήθειας σε άτομα που επηρεάζονται από τη ρωσοουκρανική ένοπλη σύγκρουση».

Η οργάνωση, την οποία η DGSI υποψιαζόταν ότι χρησίμευε ως κάλυψη για αυτές τις δραστηριότητες κατασκοπείας και αποσταθεροποίησης, με την ονομασία SOS Donbass για «Νοτιοδυτική Αλληλεγγύη Ντονμπάς», καταχωρήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 στη νομαρχία Ατλαντικών Πυρηναίων. Παρουσιάζεται ως οργανισμός ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πολίτες σε αυτήν την κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

