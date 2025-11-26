Ο Τραμπ έδωσε χάρη σε 2 γαλοπούλες, αλλά όχι στους πολιτικούς αντιπάλους - Ποιος είναι ο «χοντρός βλάκας»

Καθόλου εορταστικό δεν ήταν το πνεύμα του Ντόναλντ Τραμπ κατά την καθιερωμένη απονομή χάριτος σε δύο γαλοπούλες, το έθιμο του Λευκού Οίκου για την Ημέρα των Ευχαριστιών, αφού βρήκε αφορμή για να εξαπολύσει σκληρές επιθέσεις σε πολιτικούς του αντιπάλους.

Στην αρχή, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε αστειευόμενος πως θα στείλει τις γαλοπούλες στις διαβόητη φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ, όπου αποστέλλονται οι απελαθέντες από τις ΗΠΑ μετανάστες.

Στη συνέχεια είπε πως τα πτηνά θα έπρεπε να ονομαστούν Τσακ και Νάνσι (από τους Δημοκρατικούς Τσακ Σούμερ και Νάνσι Πελόζι) και σημείωσε πως ποτέ δεν θα έδινε χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους.

Μετά είπε πως η χάρη που απένειμε πέρυσι στις γαλοπούλες ο Τζο Μπάιντεν δεν είναι έγκυρη γιατί χρησιμοποίησε την αυτόματη πένα. «Πού είναι ο Χάντερ;» πρόσθεσε, υπονοώντας ότι ο γιος του προκατόχου του μπορεί να βρεθεί πάλι σε νομικές περιπέτειες.

President Trump announces that Biden’s turkey pardons from last year are officially null and void.



"He used an autopen. So I have the official duty to determine, and I have determined, that last year's turkey pardons are totally invalid.” 🤣🤣

pic.twitter.com/NduTgYH3yG — Benny Johnson (@bennyjohnson) November 25, 2025

Και όλα αυτά πριν στρέψει τα βέλη του εναντίον του Δημοκρατικού κυβερνήτη του Ιλινόι, Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ, τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο, χοντρό βλάκα», επειδή αντιστάθηκε στα σχέδια του Λευκού Οίκου να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο.

Ο Τραμπ είπε ότι είχε προετοιμάσει ένα αστείο για τον Πρίτσκερ, αλλά πρόσθεσε ότι αρνείται να μιλήσει για το γεγονός ότι είναι ένας «χοντρός βλάκας».

Σκόρπια γέλια ακούστηκαν στο κοινό, που καθόταν κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό στον Rose Garden.

“Gobble, I just want to tell you, it’s very important — you are hereby, unconditionally pardoned.”



President Trump participated in the annual turkey pardoning ceremony at the White House. https://t.co/1Ms10R0R3N pic.twitter.com/rY5UgfkYur — ABC News (@ABC) November 25, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.