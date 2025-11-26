Λογαριασμός
Ισραήλ: Νέα, «ευρείας κλίμακας αντιτρομοκρατική επιχείρηση» σε καταυλισμούς της Δυτικής Όχθης - Βίντεο

Ο στρατός ανέφερε πως δεν πρόκειται για συνέχεια προηγούμενης εφόδου σε καταυλισμούς προσφύγων, αλλά για «νέα» επιχείρηση, χωρίς άλλες πληροφορίες 

δυτικη οχθη

Νέα «ευρείας κλίμακας αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης άρχισε να διεξάγει κατά τη διάρκεια της νύχτας το Ισραήλ, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών ότι στην περιοχή έχουν συσταθεί «τρομοκρατικές ομάδες». 

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεις και τα χωριά Tubas, Tamun, Fara'a, Tiyasir και Aqaba.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας (σ.σ. της Τρίτης προς Τετάρτη), οι (ισραηλινές) δυνάμεις άρχισαν να δρουν στο πλαίσιο ευρείας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στην περιοχή της βόρειας Σαμάρειας», ανέφεραν, χρησιμοποιώντας τη βιβλική ονομασία της βόρειας Δυτικής Όχθης, που χρησιμοποιείται γενικά από τις ισραηλινές αρχές.

«Δεν θα επιτρέψουμε να ριζώσει η τρομοκρατία στην περιοχή», διεμήνυσαν.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο στρατός ανέφερε πως δεν πρόκειται για ανάπτυξη δυνάμεων στο πλαίσιο προηγούμενης «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης», που άρχισε τον Ιανουάριο του 2024 και είχε στο στόχαστρο καταυλισμούς προσφύγων, αλλά για «νέα» επιχείρηση, χωρίς να διευκρινίσει τους στόχους.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ Δυτική Όχθη
