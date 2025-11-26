Νέα «ευρείας κλίμακας αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης άρχισε να διεξάγει κατά τη διάρκεια της νύχτας το Ισραήλ, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών ότι στην περιοχή έχουν συσταθεί «τρομοκρατικές ομάδες».

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεις και τα χωριά Tubas, Tamun, Fara'a, Tiyasir και Aqaba.

⚡️ West Bank sources:



The Israeli army is storming Al-Fawwar Camp south of Al-Khalil, carrying out raids and kidnapping Palestinians. pic.twitter.com/ieUkEch88I — Warfare Analysis (@warfareanalysis) November 26, 2025

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας (σ.σ. της Τρίτης προς Τετάρτη), οι (ισραηλινές) δυνάμεις άρχισαν να δρουν στο πλαίσιο ευρείας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στην περιοχή της βόρειας Σαμάρειας», ανέφεραν, χρησιμοποιώντας τη βιβλική ονομασία της βόρειας Δυτικής Όχθης, που χρησιμοποιείται γενικά από τις ισραηλινές αρχές.

«Δεν θα επιτρέψουμε να ριζώσει η τρομοκρατία στην περιοχή», διεμήνυσαν.

Overnight, the IDF, ISA, and Israel Border Police began operating as part of a broad counterterrorism operation in the area of northern Samaria.



IDF and ISA forces will not allow terrorism to take root in the area and are acting proactively to thwart it. — Israel Defense Forces (@IDF) November 26, 2025

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο στρατός ανέφερε πως δεν πρόκειται για ανάπτυξη δυνάμεων στο πλαίσιο προηγούμενης «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης», που άρχισε τον Ιανουάριο του 2024 και είχε στο στόχαστρο καταυλισμούς προσφύγων, αλλά για «νέα» επιχείρηση, χωρίς να διευκρινίσει τους στόχους.

