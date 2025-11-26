Το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ σχέδιο ειρήνης 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, βασίστηκε σε ένα έγγραφο που συντάχθηκε από τη Ρωσία και υποβλήθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ τον Οκτώβριο, αποκαλύπτει το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι Ρώσοι κοινοποίησαν το έγγραφο, το οποίο περιέγραφε τους όρους της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου, σε ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους στα μέσα Οκτωβρίου, μετά από συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, ανέφεραν οι πηγές.

Το κείμενο, γνωστό στη διπλωματική ορολογία ως «ανεπίσημο έγγραφο - non paper», περιείχε διατύπωση που η ρωσική κυβέρνηση είχε προτείνει προηγουμένως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, περιλαμβανομένων παραχωρήσεων που η Ουκρανία είχε απορρίψει, όπως η παραχώρηση ενός σημαντικού τμήματος της επικράτειάς της στα ανατολικά.

Αυτή είναι η πρώτη επιβεβαίωση ότι το έγγραφο - του οποίου η ύπαρξη αναφέρθηκε αρχικά από το Reuters τον Οκτώβριο - ήταν συστατικό στοιχείο του ειρηνευτικού σχέδιου 28 σημείων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και οι πρεσβείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα το non paper, αλλά επικαλέστηκε τα σχόλια του Τραμπ ότι ήταν αισιόδοξος για την πρόοδο του σχεδίου των 28 σημείων.

«Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το Σχέδιο Ειρήνης, έδωσα εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου, Στιβ Γουίτκοφ, να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς», έγραψε σε ανάρτησή του ο Τραμπ.

Δεν είναι σαφές γιατί και πώς η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε να βασιστεί στο ρωσικό έγγραφο για τη διαμόρφωση του δικού της ειρηνευτικού σχεδίου. Ορισμένοι ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ που το εξέτασαν, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πίστευαν ότι τα αιτήματα που υπέβαλε η Μόσχα πιθανότατα θα απορριφθούν κατηγορηματικά από τους Ουκρανούς, ανέφεραν οι πηγές.

Σκεπτικισμός για την επιρροή της Μόσχας

Μετά την υποβολή του επίμαχου εγγράφου, ο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε το ανεπίσημο έγγραφο, ανέφεραν οι πηγές.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα, ο Ρούμπιο παραδέχτηκε ότι έλαβε «πολυάριθμα γραπτά non papers και τέτοια πράγματα», χωρίς να επεκταθεί.

Από τότε που το ειρηνευτικό σχέδιο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τοAxios την περασμένη εβδομάδα, έχει αυξηθεί ο σκεπτικισμός μεταξύ των Αμερικανών αξιωματούχων και νομοθετών, πολλοί από τους οποίους βλέπουν το σχέδιο ως μια λίστα ρωσικών θέσεων και όχι ως μια σοβαρή πρόταση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ασκήσει πιέσεις στην Ουκρανία, παρ' όλα αυτά, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να περιορίσουν τη στρατιωτική τους βοήθεια, εάν η Ουκρανία δεν υπογράψει.

Το σχέδιο συντάχθηκε, τουλάχιστον εν μέρει, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μεταξύ του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, του Γουίτκοφ και του Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής διαπραγματευτή αλλά και επικεφαλής ενός από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Ρωσίας, στο Μαϊάμι τον περασμένο μήνα. Λίγοι εντός του Υπουργείου Εξωτερικών και του Λευκού Οίκου ενημερώθηκαν για αυτή τη συνάντηση, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Την Τρίτη, το Bloomberg δημοσίευσε διαρροή της συζήτησης σύμφωνα με την οποία ο Γουίτκοφ είχε συμβουλέψει τον υψηλόβαθμο βοηθό του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, σχετικά με το πώς ο Πούτιν θα έπρεπε να μιλήσει στον Τραμπ. Σύμφωνα με απομαγνητοφωνήσεις τηλεφωνικών κλήσεων που έλαβε το πρακτορείο ειδήσεων, οι Ουσάκοφ και Γουίτκοφ αναφέρθηκαν σε ένα πιθανό «σχέδιο 20 σημείων» ήδη από τις 14 Οκτωβρίου. Το πεδίο εφαρμογής αυτού του σχεδίου προφανώς διευρύνθηκε κατά τη διάρκεια των επόμενων συνομιλιών με τον Ντμίτριεφ, πρόσθεσε το Bloomberg.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.