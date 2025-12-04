Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές για το ουκρανικό, με τον ειδικό απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ να συναντάται σήμερα, Πέμπτη, στο Μαϊάμι, με τον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η συνάντηση αυτή προγραμματίστηκε μετά την 5ωρη συζήτηση που είχε ο Γουίτκοφ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα την Τρίτη, οι οποίες, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, δεν οδήγησαν σε «κανένα συμβιβασμό» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες – στις οποίες συμμετείχε και ο γαμπρός του Τζάρετ Κούσνερ – ήταν «αρκετά καλές», αλλά πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει τι θα συμβεί, επειδή «χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπία τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να «τερματίσει την αιματοχυσία» και κατηγόρησε τον Πούτιν ότι «σπαταλά τον χρόνο του κόσμου».

Ο Τραμπ ρωτήθηκε αν ο Γουίκοφ και ο Κούσνερ πιστεύουν μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη, πως ο Πούτιν θέλει πραγματικά να τερματίσει τον πόλεμο, απαντώντας: «Ο Πούτιν θα ήθελε να τερματιστεί ο πόλεμος. Αυτή ήταν η εντύπωση που είχαν».

Χτες, Τετάρτη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επίσης ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας «στις επόμενες ημέρες».

Σε δήλωση στο X, ο Ουκρανός ηγέτης σημείωσε: «Αυτή τη στιγμή, ο κόσμος αισθάνεται ότι υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία να τερματιστεί ο πόλεμος». Πρόσθεσε όμως ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να «υποστηρίζονται από πίεση προς τη Ρωσία».

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο Κρεμλίνο ακολούθησαν ημέρες συναντήσεων των ΗΠΑ με ηγέτες της Ουκρανίας και της Ευρώπης, καθώς υπήρχαν ανησυχίες πως το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας ήταν υπερβολικά ευνοϊκό προς τις απαιτήσεις της Μόσχας.

«Ορισμένες από τις προτάσεις των ΗΠΑ φαίνονται περισσότερο ή λιγότερο αποδεκτές, αν και πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω», δήλωσε ο Ουσάκοφ, ανώτερος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, προσθέτοντας ότι άλλες είχαν επικριθεί ανοιχτά από τον ηγέτη της Ρωσίας.

Πού διαφωνούν Ρωσία - Ουκρανία

Σύμφωνα με το BBC, Ρωσία και Ουκρανία δεν συμφωνούν σε δύο βασικά σημεία της ειρηνευτικής πρότασης των ΗΠΑ: Για την τύχη των ουκρανικών εδαφών που καταλήφθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις και τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία.

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι εταίροι πιστεύουν ότι, ακόμη και σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αποτραπεί η Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στο μέλλον θα ήταν η Ουκρανία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ.

Από την άλλη, η Ρωσία αντιτίθεται σθεναρά σε μια τέτοια πρόταση, ενώ και ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιτρέψει την ένταξη του Κιέβου στη Συμμαχία. Η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ήταν ένα «βασικό ζήτημα» που συζητήθηκε στη Μόσχα, ανέφερε το Κρεμλίνο την Τετάρτη.

Ο Ουσάκοφ υπαινίχθηκε ότι η διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας είχε ενισχυθεί χάρη στις πρόσφατες επιτυχίες στο πεδίο της μάχης.

Πριν από την επίσκεψη των Αμερικανών στο Κρεμλίνο, ο Πούτιν βρέθηκε με στρατιωτική στολή σε ρωσικό διοικητήριο, όπου ενημερώθηκε από διοικητές πως κατέλαβαν την στρατηγική πόλη Ποκρόβσκ, στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και άλλους οικισμούς στην περιοχή.

Οι μάχες στο Ποκρόβσκ συνεχίζονται ωστόσο οι ρωσικές αρχές πιστεύουν σαφώς ότι το μήνυμά τους για στρατιωτικά κέρδη έχει γίνει αντιληπτό από τις ΗΠΑ.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει κάποια σταδιακή πρόοδο στην ανατολή και φαίνεται να έχουν εντείνει την εκστρατεία τους τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με ανάλυση της AFP με βάση στοιχεία του αμερικανικού Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW), κατέλαβαν περίπου 701 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους τον Νοέμβριο και τώρα ελέγχουν το 19,3% του ουκρανικού εδάφους.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να συνεχίσει τις συναντήσεις με τους Αμερικανούς για «όσες φορές χρειαστεί».

Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης

Ωστόσο, την ώρα που οι ρωσοαμερικανικές σχέσεις φαίνεται να γίνονται πιο εγκάρδιες, το χάσμα μεταξύ Μόσχας και Ευρώπης διευρύνεται.

Ο Πούτιν κατηγόρησε την Ευρώπη ότι σαμποτάρει τις σχέσεις της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, ότι προβάλλει απαιτήσεις που η Μόσχα δεν μπορεί να αποδεχτεί και ότι εμποδίζει την ειρηνευτική διαδικασία. Λίγο πριν τη συνάντησή του με τους Γουίτκοφ με τον Κούσνερ, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σε ένα φόρουμ στη Μόσχα ότι, αν και δεν επιθυμεί σύγκρουση με την Ευρώπη, είναι «έτοιμος για πόλεμο».

Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες την Τετάρτη και ο Γενικός Γραμματέας, Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι ήταν θετικό το γεγονός ότι διεξάγονταν ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά τόνισε πως η Ουκρανία έπρεπε να τεθεί σε «ισχυρότερη θέση για να συνεχίσει τον αγώνα».

Τα κράτη μέλη της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ανεξαρτητοποιήσουν την Ευρώπη πλήρως από το ρωσικό φυσικό αέριο πριν από το τέλος του 2027.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε «την αυγή μιας νέας εποχής», στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που προβλέπει την απαγόρευση των μακροπρόθεσμων συμβάσεων για αγωγούς φυσικού αερίου με τη Ρωσία από τον Σεπτέμβριο του 2027 και των μακροπρόθεσμων συμβάσεων για υγροποιημένο φυσικό αέριο από τον Ιανουάριο του 2027.

«Επιλέξαμε την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία για την Ευρώπη. Τέρμα ο εκβιασμός. Τέρμα η χειραγώγηση της αγοράς από τον Πούτιν. Στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό της Ουκρανίας», δήλωσε την Τετάρτη ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν.

Αγκάθι η χρηματοδότηση της Ουκρανίας από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Η ΕΕ προτείνει επίσης τη συγκέντρωση 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις στρατιωτικές και βασικές υπηρεσίες της, ενώ ο πόλεμος της Ρωσίας συνεχίζεται.

Το σχέδιο θα απαιτούσε είτε τη συμφωνία του Βελγίου για ένα «δάνειο αποζημίωσης» με τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στις Βρυξέλλες, είτε τη χρηματοδότηση των χρημάτων μέσω διεθνών δανείων.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, χαιρέτισε την πρόταση, η οποία θα καλύψει τα δύο τρίτα των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Το Βέλγιο ωστόσο αντιτάχθηκε στο σχέδιο για χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο έδαφός του, λόγω ανησυχιών για τις νομικές επιπτώσεις από τη Μόσχα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επίσης είναι αντίθετη στην ιδέα, δηλώνοντας ότι δεν θα λειτουργήσει ως εγγυητής για ένα δάνειο αποζημίωσης.

Σημειώνεται πως το προτεινόμενο δάνειο είναι μικρότερο καθώς αρχικά οι συνομιλίες ήταν για 140 δισ. ευρώ.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε: «Υποστηρίζουμε αυτό το σχέδιο και, φυσικά, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες του Βελγίου».

Πηγή: skai.gr

