Ιράν: Οι «Φρουροί της Επανάστασης» προειδοποιούν τα πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ξεκίνησαν σήμερα τακτικές ασκήσεις στον Περσικό Κόλπο, στέλνοντας προειδοποιήσεις προς τα αμερικανικά πολεμικά πλοία που βρίσκονται στην περιοχή. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται πέντε μήνες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, οι ασκήσεις αναδεικνύουν τη θυσία και το πνεύμα της αντίστασης των ναυτικών δυνάμεων της διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), με στόχο την αντιμετώπιση κάθε απειλής μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο.

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, οι ναυτικές δυνάμεις απηύθυναν προειδοποιήσεις στα αμερικανικά πλοία, μεταδίδοντας αυστηρό μήνυμα, χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθεί το περιεχόμενό του. Οι αμερικανικές δυνάμεις στον Κόλπο δεν έχουν προβεί σε κάποιο σχόλιο.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης πως οι Φρουροί της Επανάστασης ανέπτυξαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ικανά να εντοπίζουν αεροπορικούς και ναυτικούς στόχους με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο υποδιοικητής των Φρουρών, Αλί Φανταβί, υπογράμμισε ότι καμιά χώρα δεν μπορεί να περιορίσει τον ρόλο του Στενού του Ορμούζ και διαβεβαίωσε πως οι Φρουροί της Επανάστασης θα προστατεύσουν αυτή τη στρατηγική θαλάσσια οδό.

Σημειώνεται ότι σχεδόν το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου διέρχεται από τον Περσικό Κόλπο και το Στενό του Ορμούζ. Ο Αλί Φανταβί τόνισε πως η ασφάλεια του Περσικού Κόλπου είναι η κόκκινη γραμμή του Ιράν, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τους οποίους χαρακτήρισε κυριότερους μοχλούς της παγκόσμιας ανασφάλειας, σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν στο παρελθόν κατασχέσει πετρελαιοφόρα με ξένη σημαία που διαπλέουν τον Κόλπο, κατηγορώντας τα για λαθρεμπόριο καυσίμων.

Η επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 13 Ιουνίου προκάλεσε 12ήμερη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, κατά την οποία οι ΗΠΑ έπληξαν τρεις σημαντικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Από τα πλήγματα σκοτώθηκαν περίπου χίλια άτομα, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης. Το Ιράν απάντησε με αντίποινα, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, αφήνοντας δεκάδες νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

