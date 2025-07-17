Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τους Δρούζους ως πρόσχημα για τη βία του στη Συρία, υποστήριξε σήμερα σε δηλώσεις του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, λέγοντας ξανά ότι το Ισραήλ είναι κράτος-τρομοκράτης. «Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τη διαίρεση της Συρίας και να πληγεί η εδαφική της ακεραιότητα και η πολυπολιτισμική της δομή», σημείωσε ακόμη ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η στάση του προέδρου της Συρίας, Αλ Σάρα, «θα επιτρέψει στη χώρα να ξεπεράσει αυτήν την περίοδο». «Τα τουρκικά θεσμικά όργανα βρίσκονται σε επαφή με τα αντίστοιχα της Συρίας και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή. Βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες να παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε στη Συρία με τη συμβολή της Τουρκίας, αυτό δείχνει ότι το Ισραήλ δεν θέλει την ειρήνη στη Συρία.

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με τον πρόεδρο της Συρίας

Στο μεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Συρίας είχε νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουλίου, ο Ερντογάν, στον απόηχο των ισραηλινών επιθέσεων στη Δαμασκό και τη σύγκρουση του συριακού στρατού και των Δρούζων ανταρτών στα νότια της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Συρίας απαράδεκτες και υποστήριξε ότι «η επιθετικότητα του Ισραήλ αποτελεί απειλή για ολόκληρη την περιοχή και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον λαό της Συρίας, όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα».

Ο Τούρκος πρόεδρος χαιρέτισε επίσης την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τους Δρούζους στη Συρία.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Συρίας ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ερντογάν για την υποστήριξή του στη διατήρηση της ενότητας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Συρίας.

Τελεσίγραφο Νετανιάχου: Επιβεβαίωσε την κατάπαυση πυρός στη Συρία - Ζητά αποστρατιωτικοποίηση νοτίως της Δαμασκού

Σαφές τελεσίγραφο προς τη Δαμασκό απηύθυνε νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, θέτοντας δύο αδιαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές: την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση των περιοχών νότια της Δαμασκού και την προστασία των Δρούζων στο Τζέμπελ Ντρούζε. Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε την κατάπαυση πυρός στη Συρία.

Μία ημέρα μετά την εντολή για εκτεταμένες ισραηλινές επιθέσεις κατά κυβερνητικών και στρατιωτικών στόχων στη Συρία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διαμήνυσε, μάλιστα, ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί στρατιωτικά μέσα για την επιβολή των δύο «κόκκινων γραμμών» του στο συριακό έδαφος.

«Έχουμε θέσει μια σαφή πολιτική», ανέφερε, ο Νετανιάχου προσθέτοντας «η αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής νότια της Δαμασκού, από τα Υψίπεδα του Γκολάν έως τα βουνά των Δρούζων, αποτελεί τη μία κόκκινη γραμμή. Η δεύτερη είναι η προστασία των αδελφών των αδελφών μας, των Δρούζων στα βουνά των Δρούζων».

Πηγή: skai.gr

