Γαλατασαράι: Παίρνει τον Οσιμέν με 75 εκατ. ευρώ από τη Νάπολι

Σε πλήρη συμφωνία κατέληξαν Γαλατασαράι και Νάπολι για την οριστική μεταγραφή του Βίκτορ Οσιμέν, με το αστρονομικό ποσό των 75 εκατ. ευρώ

Γαλατασαράι: Παίρνει Οσιμέν με 75 εκατ. ευρώ από τη Νάπολι

Οι διαπραγματεύσεις εβδομάδων ανάμεσα στη Γαλατασαράι και τη Νάπολι για την οριστική πώληση του Βίκτορ Οσιμέν έβγαλαν εντέλει... λευκό καπνό κι ο διεθνής Νιγηριανός επιθετικός ετοιμάζεται για μόνιμη «μετακόμιση» στην Κωνσταντινούπολη.

Η «Γαλατά» ανέβασε την προσφορά της κι έφτασε στα 75 εκατ. ευρώ προς τους πρωταθλητές Ιταλίας, οι οποίοι έκαναν αποδεκτή τη νέα πρόταση.

Την Πέμπτη (17/7) «κλείδωσε» κι ο τρόπος καταβολής των χρημάτων, καθώς η τουρκική ομάδα θα δώσει ως προκαταβολή 40 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα 35 εκατ. ευρώ υπό μορφή δόσεων.

Η ιταλική ομάδα αξιώνει και ποσοστό μεταπώλησης 20%, η Γαλατασαράι έχει προτείνει 10% κι αυτό είναι πλέον το τελευταίο σκέλος της διαπραγμάτευσης που έχει απομείνει για να γίνει ο Οσιμέν οριστικά παίκτης της πρωταθλήτριας Τουρκίας για τα επόμενα 4 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

