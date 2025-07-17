Γαλατασαράι: Παίρνει Οσιμέν με 75 εκατ. ευρώ από τη Νάπολι

Οι διαπραγματεύσεις εβδομάδων ανάμεσα στη Γαλατασαράι και τη Νάπολι για την οριστική πώληση του Βίκτορ Οσιμέν έβγαλαν εντέλει... λευκό καπνό κι ο διεθνής Νιγηριανός επιθετικός ετοιμάζεται για μόνιμη «μετακόμιση» στην Κωνσταντινούπολη.

Η «Γαλατά» ανέβασε την προσφορά της κι έφτασε στα 75 εκατ. ευρώ προς τους πρωταθλητές Ιταλίας, οι οποίοι έκαναν αποδεκτή τη νέα πρόταση.

Την Πέμπτη (17/7) «κλείδωσε» κι ο τρόπος καταβολής των χρημάτων, καθώς η τουρκική ομάδα θα δώσει ως προκαταβολή 40 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα 35 εκατ. ευρώ υπό μορφή δόσεων.

Η ιταλική ομάδα αξιώνει και ποσοστό μεταπώλησης 20%, η Γαλατασαράι έχει προτείνει 10% κι αυτό είναι πλέον το τελευταίο σκέλος της διαπραγμάτευσης που έχει απομείνει για να γίνει ο Οσιμέν οριστικά παίκτης της πρωταθλήτριας Τουρκίας για τα επόμενα 4 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

