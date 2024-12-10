Ισραήλ: Στο δικαστήριο ο Νετανιάχου - Θα απαντήσει στις κατηγορίες για διαφθορά

Σχεδόν πέντε χρόνια από την έναρξη της δίκης του που αφορά υποθέσεις διαφθοράς, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έφτασε την Τρίτη στο δικαστήριο για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του.



Οι ακροάσεις πραγματοποιούνται σε μια υπόγεια αίθουσα σε Περιφερειακό Δικαστήριο του Τελ Αβίβ για λόγους ασφαλείας, καθώς το κτίριο του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Ιερουσαλήμ δεν διαθέτει επαρκή ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

Ο Νετανιάχου επιχείρησε επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες να καθυστερήσει την κατάθεση, αλλά έχοντας εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες, θα προσπαθήσει να αντικρούσει τις κατηγορίες για απάτη και παραβίαση εμπιστοσύνης που του απαγγέλθηκαν και στις τρεις υποθέσεις, και δωροδοκία, την πιο σοβαρή κατηγορία σε μια απ’ αυτές.Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Νετανιάχου θα ανακρίνουν πρώτα τον πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της οποίας θα μπορεί να εκθέσει εκτενώς τις πράξεις του υπερασπιζόμενος τον εαυτό του, σε μια διαδικασία που πιθανότατα θα διαρκέσει δύο έως τρεις ημέρες. Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του πρωθυπουργού στο βήμα των μαρτύρων θα αναλωθεί στην κατ' αντιπαράσταση εξέταση της εισαγγελίας.Μόλις η κατηγορούσα αρχή ολοκληρώσει την κατ' αντιπαράσταση εξέταση, οι συνήγοροι υπεράσπισης του Νετανιάχου θα μπορούν να τον καλέσουν ξανά στο βήμα του μάρτυρα εάν θεωρήσουν ότι χρειάζεται να διευκρινίσει οτιδήποτε στην κατάθεσή του.Οι πιστοί στον Νετανιάχου υπουργοί, βουλευτές και ο πρόεδρος της Κνεσέτ έφτασαν στο δικαστήριο για να προσφέρουν τη δημόσια υποστήριξή τους στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

