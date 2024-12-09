Ρούτε: Το Ιράν και η Ρωσία είναι συνυπεύθυνοι για τα εγκλήματα του καθεστώτος Άσαντ

Το Ιράν και η Ρωσία είναι συνυπεύθυνοι για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά του συριακού λαού, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, την επομένη ημέρα της ανατροπής του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

«Η Ρωσία και το Ιράν ήταν οι κύριοι υποστηρικτές του καθεστώτος Άσαντ και είναι συνυπεύθυνοι για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος του συριακού λαού», δήλωσε ο Ρούτε, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Απέδειξαν επίσης ότι δεν είναι αξιόπιστοι εταίροι, εγκαταλείποντας τον Άσαντ όταν δεν τους ήταν πλέον χρήσιμος», υπογράμμισε ακόμη ο Ρούτε.

Σε ανάρτησή του, αργότερα, στην πλατφόρμα Χ ο Ρούτε ενημέρωσε πως συνομίλησε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για "το θέμα της Συρίας", χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Τουρκία είναι ένας από τους κύριους υποστηρικτές των ισλαμιστών ανταρτών που ανέτρεψαν τον Άσαντ.

Η πτώση του προέδρου Ασαντ είναι "μια στιγμή χαράς αλλά και αβεβαιότητας για τους λαούς της Συρίας και της περιοχής", υπογράμμισε ακόμη ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ στην ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η Ατλαντική Συμμαχία "θα επιβλέπει στενά πώς οι ηγέτες των ανταρτών συμπεριφέρονται κατά τη διάρκεια της (πολιτικής) μετάβασης" στη Συρία.

«Πρέπει να υποστηρίξουν το κράτος δικαίου, την προστασία των αμάχων και τον σεβασμό των θρησκευτικών μειονοτήτων», δήλωσε.

Ο Ρούτε δεν έκανε κανένα σχόλιο για το τί πρόκειται να γίνει με τους μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, που έχουν ακόμη παρουσία στη Συρία. Όμως, κατά τη διάρκεια συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των 32 χωρών του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός υπουργός Άντονι Μπλίνκεν προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα για τυχόν επανεμφάνιση του ISIS στη Συρία.

«Έχουμε μόνιμα συμφέροντα, συμφέροντα ασφάλειας που εξακολουθούν να υφίστανται στη Συρία, κυρίως το συμφέρον να είμαστε σίγουροι ότι το Ισλαμικό Κράτος δεν θα αναβιώσει και δεν θα επιστρέψει», δήλωσε την Τετάρτη στις Βρυξέλλες.

Η γεωγραφική περιοχή της Ατλαντικής Συμμαχίας δεν καλύπτει τη Συρία, αλλά μια αποστολή του ΝΑΤΟ δραστηριοποιείται στο Ιράκ από το 2018.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

