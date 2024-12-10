Και η ελβετική κυβέρνηση δήλωσε ότι αναστέλλει τις διαδικασίες ασύλου για Σύρους έως ότου να μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα την κατάσταση στη χώρα της Μέσης Ανατολής μετά την κατάληψη της Δαμασκού από αντάρτες και τη φυγή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στη Ρωσία.

Η κρατική γραμματεία για τη μετανάστευση δήλωσε χθες βράδυ ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να διενεργεί λεπτομερή έλεγχο για το εάν υφίστανται λόγοι για την παροχή ασύλου σε Σύρου ή εάν θα ήταν λογικό να προχωρήσει σε εντολή απέλασης για εκείνους.

«Η γραμματεία αναστέλλει τις διαδικασίες ασύλου και τις αποφάσεις για τους αιτούντες άσυλο από τη Συρία με άμεση ισχύ έως ότου να καταστεί δυνατή η επαναξιολόγηση της κατάστασης», ανέφερε η γραμματεία σε ανάρτησή της στο Χ.

Η απόφαση της Ελβετίας έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων κινήσεων από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ‘παγώσουν’ προς το παρόν τις αιτήσεις ασύλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.