«Φρούριο» το Βίλνιους για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ (βίντεο)

Σε φρούριο έχει μετατρέψει το ΝΑΤΟ το Βίλνιους, που προστατεύεται από προηγμένα όπλα για την προστασία του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και άλλων ηγετών της συμμαχίας που συναντώνται την επόμενη εβδομάδα στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, σε απόσταση μόλις 32 χλμ. από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, τα οποία προστατεύονται με αγκαθωτό συρματόπλεγμα, μεταδίδει το Reuters.

