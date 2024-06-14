Κατά την παρέμβασή του στη σύνοδο της ομάδας χωρών της G7, σήμερα το απόγευμα στην Απουλία της Κάτω Ιταλίας, ο πάπας Φραγκίσκος τόνισε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να συνδυάζεται πάντα με την ηθική» διότι «αυτός που πρέπει να αποφασίζει είναι ο άνθρωπος, και όχι οι μηχανές».

Παράλληλα, αναφερόμενος στους πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη στον πλανήτη μας, ζήτησε να αναθεωρηθεί η χρήση των λεγόμενων «αυτόνομων, θανατηφόρων όπλων» και να απαγορευθεί η χρήση τους. «Κανένα μηχάνημα δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει να αφαιρεί τη ζωή ενός ανθρώπου», τόνισε ο ποντίφικας.

«Μπορεί να λειτουργήσει, ο κόσμος αυτός, χωρίς πολιτική; Μπορεί να βρει μια αποτελεσματική οδό προς την παγκόσμια αδελφοσύνη και την κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς μια θετική άσκηση πολιτικής; Η απάντησή μας στις τελευταίες αυτές ερωτήσεις είναι "όχι"! Η πολιτική είναι χρήσιμη», πρόσθεσε ο Αργεντινός ποντίφικας.

Ο Φραγκίσκος αναφέρθηκε στην ανάγκη μιας «υγιούς πολιτικής» για να μπορεί κανείς «να ατενίζει με ελπίδα και εμπιστοσύνη το μέλλον μας». Συμβούλεψε, τέλος, όλους όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της πολιτικής, να ζητήσουν τη συμβολή ειδικών από όλους τους τομείς, για να επιτευχθούν ουσιαστικές αλλαγές, βασικής σημασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.