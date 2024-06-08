Δανία: Η πρωθυπουργός υπέστη ελαφρύ αυχενικό διάστρεμμα κατά την επίθεση σε βάρος της

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν υπέστη ένα ελαφρύ αυχενικό διάστρεμμα, κατά την επίθεση που δέχθηκε από έναν άνδρα στο κέντρο της Κοπεγχάγης χθες, έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο της.

«Πέραν αυτού, η πρωθυπουργός είναι σώα και αβλαβής, όμως έχει σοκαριστεί από το περιστατικό», αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ προστίθεται ότι η Φρεντέρικσεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για έναν ιατρικό έλεγχο, μετά το περιστατικό αργά χθες το βράδυ.

Όλες οι επίσημες υποχρεώσεις της πρωθυπουργού ακυρώθηκαν για σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο της.

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε σήμερα ένας 39χρονος άνδρας θα οδηγηθεί ενώπιον ενός δικαστή για μια προκαταρκτική ανάκριση σε σχέση με την επίθεση σε βάρος της πρωθυπουργού.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο άνδρας θα οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Κοπεγχάγης για ανάκριση σήμερα, περίπου στις 14.00 ώρα Ελλάδας, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ούτε η αστυνομία ούτε το γραφείο της πρωθυπουργού έχουν κάνει κάποια ανακοίνωση σχετικά με το κίνητρο του δράστη ή εάν αυτός οπλοφορούσε.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες είπε στη δανέζικη εφημερίδα ΒΤ ότι είδαν τη Μέτε Φρεντέρικσεν να φθάνει στην πλατεία, ενώ κάθονταν κοντά σε ένα συντριβάνι λίγο πριν τις 18.00 τοπική ώρα (19.00 ώρα Ελλάδας).

«Ένας άνδρας ήλθε από την αντίθετη κατεύθυνση και την έσπρωξε δυνατά στον ώμο, γεγονός που την έκανε να χάσει την ισορροπία της», χωρίς, όμως, να πέσει, σύμφωνα με τους μάρτυρες.

Πηγή: skai.gr

