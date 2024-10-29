Μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Φράνκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, από σήμερα 29/10 έως τις 31 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, ο κ. Σταϊνμάιερ θα αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και στις 13:00 θα πραγματοποιήσει μαζί με την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επίσκεψη στον χώρο του υπό ανέγερση Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος, όπου θα τους υποδεχθεί ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ. Στη συνέχεια θα έχουν συνάντηση με δύο γυναίκες που επέζησαν από το Ολοκαύτωμα και θα ακολουθήσει συμβολική δενδροφύτευση από τους Προέδρους Ελλάδας και Γερμανίας.

Στις 14:15 είναι προγραμματισμένη εκδήλωση στο Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης παρουσία του Γερμανού Προέδρου και αμέσως μετά αναχώρησή του για την Αθήνα, όπου αναμένεται στις 16:30. Αμέσως μετά ο κ. Σταϊνμάιερ θα επισκεφθεί την φαρμακευτική εταιρεία Boehringer - Ingelheim και στις 20:00 το βράδυ το ατελιέ του εικαστικού καλλιτέχνη Τεό Τριανταφυλλίδη.

Αύριο, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, ο κ. Σταϊνμάιερ θα καταθέσει στεφάνι στις 09.50 το πρωί στο Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη και αμέσως μετά θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα έχει κατ΄ιδίαν συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των δυο αντιπροσωπειών.

Αμέσως μετά, στις 11:15 ο Πρόεδρος της Γερμανίας θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και διευρυμένες συνομιλίες των δυο αντιπροσωπειών.

Στη συνέχεια, στις 12:05 ο κ. Σταϊνμάιερ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Νομισματικό Μουσείο και στις 13:10 θα συμμετάσχει στην εορταστική εκδήλωση για τα «150 χρόνια Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών». Στις 15:15 ο Πρόεδρος της Γερμανίας θα επισκεφθεί το Κ.Υ.Τ. Μαλακάσας και το απόγευμα στις 18:45 θα παραστεί σε εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, στις 20:30, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του Προέδρου Φράνκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και της Έλκε Μπούντενμπέντερ στο Προεδρικό Μέγαρο.

Την τρίτη ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, ο κ. Σταϊνμάιερ θα ταξιδέψει στα Χανιά και θα μεταβεί το χωριό Κάνδανος, όπου θα καταθέσει στεφάνι και θα ξεναγηθεί στο Μουσείο Μνήμης. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί την ελαιουργική μονάδα Terra Creta στο Κολυμπάρι και θα αναχωρήσει το απόγευμα στις 19:15.

Πηγή: skai.gr

