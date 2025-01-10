Χιλιάδες περιουσίες έχουν χαθεί από τις φονικές πυρκαγιές που συνεχίζουν να μαίνονται στο Λος Άντζελες.

Ο 50χρονος πρώην Ολυμπιονίκης των ΗΠΑ, Gary Hall Jr είναι ένας από εκείνους που είχε ελάχιστο χρόνο για να εκκενώσει το σπίτι του όταν ξαφνικά είδε πυκνό καπνό να τον έχει περικυκλώσει.

Χωρίς δεύτερη σκέψη εγκατέλειψε το σπίτι και όλα του τα υπάρχοντα και απομακρύνθηκε. Ανάμεσα στα αγαπημένα αντικείμενα που αναγάστηκε να αφήσει είναι και τα μετάλλιά του. Όπως υποστήριξε ο ίδιος μιλώντας στη Sydney Morning Herald πιστεύει ότι τα έχασε όλα στην πυρκαγιά Palisades.

«Ήταν χειρότερη από οποιαδήποτε ταινία αποκάλυψης που έχετε δει ποτέ και 1.000 φορές χειρότερη», είπε.

Ο πρώην κολυμβητής, που κέρδισε πέντε χρυσά στους Ολυμπιακούς, τρία ασημένια και δύο χάλκινα, κατάφερε να πάρει μαζί του μόνο τον σκύλο του, την ινσουλίνη του, έναν πίνακα του παππού του και ένα θρησκευτικό αντικείμενο ξύλινο που του έδωσε η κόρη του Gigi πριν φύγει από το σπίτι.

Είπε ότι σκέφτηκε τα μετάλλιά του αλλά δεν πρόλαβε να τα πάρει.Όπως δήλωσε όταν επιστρέψει στο σπίτι θα ψάξει μέσα στις στάχτες προκειμένου να «δει αν τα μετάλλια έλιωσαν μαζί».

Πολλοί διάσημοι χολιγουντιανοί σταρ είδα τις περιουσίες τους και τις πολυτελείς κατοικίες τους να γίνονται στάχτη όπως η Πάρις Χίλτον, ο Μελ Γκίπσον, ο Άντονι Χόπκινς, ο Κάμερον Μάθισον και άλλοι.

