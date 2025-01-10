Ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Πέμπτη πως η ομάδα του έχει αρχίσει να προετοιμάζει συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να «τελειώσει» ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Θέλει να συναντηθούμε, κι έχουμε αρχίσει να το οργανώνουμε», είπε ο κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησής του με Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες πολιτειών στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

«Ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να συναντηθούμε, το έχει μάλιστα πει δημόσια, και πρέπει να τελειώνουμε με αυτόν τον πόλεμο (στην Ουκρανία), που είναι αληθινός κυκεώνας», πρόσθεσε ο μεγιστάνας.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters, ο Τραμπ δεν έχει κάνει ποτέ συγκεκριμένες προτάσεις για κατάπαυση του πυρός ή ειρηνευτική συμφωνία και έχει συχνά επικρίνει το μεγάλο ποσό της στρατιωτικής βοήθειας που έχουν στείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Κίεβο. Ο Τραμπ έχει επίσης συχνά ειρωνευτεί τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως “πωλητή”, ενώ έχει προκαλέσει δυσφορία στην Ουάσινγκτον επικρίνοντας σπάνια τον Πούτιν – αντιθετως μάλιστα μιλώντας με θαυμασμό για τον ηγέτη του Κρεμλίνου.

Εκτός από την κριτική για τη μεγάλη στρατιωτική βοήθεια που στάλθηκε στην Ουκρανία υπό τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο Τραμπ έχει εγείρει αμφιβολίες για τη συνέχιση της συμμετοχής των ΗΠΑ στη δυτική στρατιωτική συμμαχία ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Μπάιντεν υπήρξαν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας στη διάρκεια του πολέμου, παρέχοντας στρατιωτική βοήθεια αξίας άνω των 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Φεβρουάριο του 2022.

«Είμαι έτοιμος για συνάντηση με Τραμπ ανά πάσα στιγμή» δηλώνει ο Πούτιν

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης που παραχωρεί με απευθείας τηλεοπτική κάλυψη, ο κ. Πούτιν διαβεβαίωσε πως είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον κ. Τραμπ «ανά πάσα στιγμή».

«Αν συναντηθούμε μια μέρα με τον εκλεγμένο πρόεδρο Τραμπ, είμαι σίγουρος πως θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε» ο ένας στον άλλο, πέταξε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που θα αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, υποσχόταν συχνά στην προεκλογική εκστρατεία του πως θα έβαζε τέλος μέσα «σε 24 ώρες» στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ έχει καλέσει να κηρυχθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός» και να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις Μόσχας-Κιέβου.

Ευρωπαίοι και Ουκρανοί έχουν εκφράσει ανησυχίες πως μπορεί να αναγκάσει το Κίεβο να κάνει μείζονες παραχωρήσεις και να προσφέρει γεωπολιτική νίκη στο Κρεμλίνο ενώ επί των ημερών του απερχόμενου Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, η Ουάσιγκτον ήταν ο κυριότερος υποστηρικτής των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων τον Φεβρουάριο του 2022, διαθέτοντάς τους υλικό αξίας 65 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

