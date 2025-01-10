Αυστραλία: Σβάστικες σε συναγωγή του Σίδνεϊ

«Επίθεση μίσους»: οι αυστραλιανές αρχές καταδίκασαν το γεγονός πως ζωγραφίστηκαν σβάστικες και άλλα γκραφίτι τις πρώτες πρωινές ώρες σε συναγωγή του Σίδνεϊ, ακόμη έναν χώρο εβραϊκής λατρείας που μετατράπηκε σε στόχο στην Αυστραλία.

«Νομίζω πως το γεγονός ότι ζωγραφίζουν σβάστικα σε εβραϊκό κτίριο σου συνοψίζει πόσο ελεεινοί είναι οι άνθρωποι αυτοί και ποιος είναι ο στόχος τους σε τελευταία ανάλυση», είπε σε δημοσιογράφους ο Κρις Μινς, ο πολιτειακός πρωθυπουργός στη Νέα Νότια Ουαλία, στην οποία υπάγεται η πόλη του Σίδνεϊ.

Ο βανδαλισμός έναν μήνα και κάτι αφού ομάδα μασκοφόρων έβαλε φωτιά σε συναγωγή σε προάστιο της Μελβούρνης, εξέλιξη που οδήγησε στη δημιουργία νέας ειδικής μονάδας της αστυνομίας αρμόδιας για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023 έχουν γίνει πολλές διαδηλώσεις, τόσο υπέρ των Παλαιστινίων όσο και υπέρ των Ισραηλινών, που τροφοδότησαν την ένταση στην Αυστραλία, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως ενισχύει τη φύλαξη των συναγωγών στο Σίδνεϊ και στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ερευνητές θα μελετήσουν το υλικό από όλες τις κάμερες του κλειστού συστήματος παρακολούθησης στη συναγωγή που έγινε στόχος, δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας Πίτερ ΜακΚένα.

«Είναι αποτρόπαιο. Δεν θα περάσει στην Αυστραλία» και «αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως θα βγούμε έξω να τους ψάξουμε. Θα τους βρούμε. Και θα τους προσαγάγουμε σε δίκη», πρόσθεσε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

