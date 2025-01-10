Βούλγαρος εθνικιστής ηγέτης ζητά την προσάρτηση της Βόρειας Μακεδονίας

Ο αρχηγός του υπερεθνικιστικού και φιλορωσικού κόμματος της Βουλγαρίας «Αναγέννηση» (Vazrazdane), Κοσταντίν Κοσταντίνοφ - αφού πρώτα υποστήριξε ότι η θέση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως ο Καναδάς θα μπορούσε να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ είναι «απολύτως δικαιολογημένη» - υποστήριξε πως η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να ενωθεί με τη Βουλγαρία, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των Σκοπίων.

«Οι αξιώσεις του Τραμπ σχετικά με τον Καναδά είναι απολύτως δικαιολογημένες. Δεν υπάρχει τίποτα πιο λογικό και φυσιολογικό από αυτό, δύο χώρες με κοινή ιστορία, κοινή καταγωγή, κοινή γλώσσα και σε μεγάλο βαθμό με κοινό λαό, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς να γίνουν ένα κράτος. Το ίδιο ισχύει και για τις αξιώσεις του Τραμπ για τη διώρυγα του Παναμά. 'Αλλωστε, οι ΗΠΑ ήταν ο πρώτος ιδιοκτήτης της ζώνης της διώρυγας, την έχτισαν και την κατείχαν μέχρι το 1979. Αυτός είναι ο λόγος που το Vazrazdane υποστηρίζει πλήρως τους ισχυρισμούς του νεοεκλεγμένου Αμερικανού προέδρου» ανέφερε αρχικά ο Κοσταντίνοφ σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Στη συνέχεια εξέφρασε την δική του ιδέα προσάρτησης της Βόρειας Μακεδονίας: «Το ίδιο ισχύει και με τη Μακεδονία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο λογικό από αυτό, δύο χώρες με κοινή ιστορία, κοινή καταγωγή, κοινή γλώσσα και λαό, όπως η Βουλγαρία και η Μακεδονία να γίνουν ένα κράτος».

Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο του 2024 στη Βουλγαρία, το κόμμα «Αναγέννηση» (Vazrajdane) αναδείχτηκε τρίτη πολιτική δύναμη στη χώρα με ποσοστό 13,8%.

Τόσο το κεντροδεξιό κόμμα «GERB» του πρώην πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, το οποίο είχε έρθει πρώτο στις τελευταίες εκλογές όσο και ο κεντρώος συνασπισμός «Συνεχίζουμε τις Αλλαγές-Δημοκρατική Βουλγαρία» που ακολούθησε απέκλεισαν οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας με το εθνικιστικό κόμμα «Αναγέννηση» του Κοσταντίν Κοσταντίνοφ.

Εντονη αντίδραση των Σκοπίων

Ο ισχυρισμός του Κοσταντίνοφ προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Σκοπίων, τα οποία έκαναν λόγο για "ανεπίτρεπτες" και "κακόβουλες" αναφορές.

«Το υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας καταδικάζει απερίφραστα την αναφορά του αρχηγού του βουλγαρικού πολιτικού κόμματος "Αναγέννηση" και βουλευτή, Κοσταντίν Κοσταντίνοφ με την οποία αυτός εκφράζει σαφείς εδαφικές διεκδικήσεις έναντι της χώρας μας» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

«Τέτοιες κακόβουλες δηλώσεις επίσημων προσώπων από την πολιτική σκηνή της Βουλγαρίας αποτελούν ευθεία επίθεση στην εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία του κράτους μας και ταυτόχρονα έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τη μη ανάμειξη των κρατών στις εσωτερικές τους υποθέσεις και την πολιτική οικοδόμησης καλών σχέσεων» σημειώνεται ακόμη στην ίδια ανακοίνωση.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, στην ίδια ανακοίνωση καλεί την επίσημη Σόφια να απορρίψει ως "ανεπίτρεπτη" και ως "ακατάλληλη" την επίμαχη αυτή δήλωση του Κοσταντίν Κοσταντίνοφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

