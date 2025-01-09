Η Βρετανία θα υιοθετήσει ένα νέο καθεστώς κυρώσεων εις βάρος των διακινητών μεταναστών, εναντίον των οποίων έχει δεσμευθεί να δράσει η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ανέφερε σε χθεσινή του ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Το Λονδίνο επιθυμεί εδώ και πολλά χρόνια να σταματήσει τις αφίξεις μεταναστών μέσω της Μάγχης. Πέρυσι 36.816 άνθρωποι έφτασαν παράνομα στη Βρετανία μέσω της θαλάσσιας αυτής οδού, αύξηση 25% σε σχέση με το 2023.

Στην απόπειρά τους να διαπλεύσουν τη Μάγχη με συχνά αναξιόπιστα πλοιάρια πολλοί μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους, με τουλάχιστον 76 θανάτους να έχουν καταγραφεί την περσινή χρονιά.

«Θα βάλουμε στο στόχαστρο τους ανθρώπους που επωφελούνται θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές άλλων», τόνισε η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι αναμένεται να παρουσιάσει τα νέα αυτά μέτρα αργότερα σήμερα.

Εξάλλου ο Λάμι επεσήμανε ότι το Λονδίνο θα στοχοθετήσει και όσους κατασκευάζουν τα πλοιάρια που χρησιμοποιούν οι διακινητές μεταναστών.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Times Radio σήμερα είπε ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές βρίσκονται στην Κίνα. Όταν ρωτήθηκε από το BBC αν η βρετανική κυβέρνηση θα επιβάλει κυρώσεις σε αυτές τις εταιρείες, ο Λάμι απάντησε: «Απολύτως διότι αν δει κανείς αυτά τα πλοιάρια, από πού προέρχονται οι μηχανές; Από πού προέρχεται το πλαστικό;».

Το νέο καθεστώς κυρώσεων «θα συμβάλει στην πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης και της παράνομης διακίνησης μεταναστών προς τη Βρετανία», σχολίασε ο ίδιος στην ανακοίνωση του υπουργείου του.

Από την πλευρά του ο Στάρμερ υπερασπίστηκε τα νέα «φιλόδοξα και καινοτόμα» μέτρα.

Οι νέες κυρώσεις θα τεθούν σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους και θα επιτρέψουν να στοχοθετηθούν «τα πρόσωπα και οι οντότητες που οργανώνουν τον επικίνδυνο διάπλου» της Μάγχης και που «αποκομίζουν σημαντικά κέρδη εκμεταλλευόμενοι ευάλωτους ανθρώπους», τόνισε το Φόρεϊν Όφις.

Συγκεκριμένα οι κυρώσεις θα επιτρέπουν στις αρχές να απαγορεύουν την είσοδο στη Βρετανία όσων συνδέονται με τα δίκτυα διακίνησης ανθρώπων, να τιμωρούν όσους συνεργάζονται και να παγώνουν περιουσιακά τους στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.