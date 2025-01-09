Ακυρώθηκαν εκδηλώσεις και πρεμιέρες στην περιοχή του Λος Άντζελες λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στη νότια Καλιφόρνια.

Την ίδια στιγμή, η ανακοίνωση των φετινών υποψηφιοτήτων για Όσκαρ θα καθυστερήσει κατά δύο ημέρες.

Η τελετή ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, αλλά οι ηθοποιοί και οι ταινίες που θα διεκδικήσουν βραβεία Όσκαρ θα αποκαλυφθούν στις 19 Ιανουαρίου.

Η ψηφοφορία για τα σχεδόν 10.000 μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών που άρχισε στις 8 Ιανουαρίου παρατάθηκε επίσης κατά δύο ημέρες έως την Τρίτη 14 Ιανουαρίου.

Ο πρώην παρουσιαστής των Όσκαρ Μπίλι Κρίσταλ είναι μεταξύ των διασημοτήτων που έχασαν τα σπίτια τους από την πυρκαγιά, όπως επίσης η Πάρις Χίλτον, ο Τζέιμς Γουντς και ο Μάιλς Τέλερ.

Σε επιστολή που εστάλη στα μέλη, ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ, δήλωσε: «Θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όσους έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Καλιφόρνια. «Τόσα πολλά από τα μέλη και τους συναδέλφους μας στον κλάδο ζουν και εργάζονται στην περιοχή του Λος Άντζελες και εμείς σας σκεφτόμαστε» ανέφερε.

Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει όλεθρο στους κατοίκους του Χόλιγουντ, καθώς και στην κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία της περιοχής.

Μια σειρά από εκδηλώσεις του Λος Άντζελες και πρεμιέρες ταινιών - συμπεριλαμβανομένων των Unstoppable, Wolf Man, Better Man του Robbie Williams και The Pitt - ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Τα Amazon MGM Studios και Universal Studios ακύρωσαν τις προγραμματισμένες πρεμιέρες το βράδυ της Τρίτης των ταινιών «Unstoppable» και «Wolf Man». Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες Paramount και Max ακύρωσαν την Τετάρτη τις πρεμιέρες των ταινιών «Better Man» και «The Pitt».

«Λόγω των επικίνδυνων συνθηκών που επηρεάζουν το Λος Άντζελες, ακυρώνουμε την αυριανή πρεμιέρα του «Better Man»», δήλωσε εκπρόσωπος της Paramount σε δήλωση. «Οι σκέψεις μας είναι με εκείνους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές και ενθαρρύνουμε όλους να παραμείνουν ασφαλείς και να ακολουθήσουν τις οδηγίες και τις εντολές από τοπικούς αξιωματούχους και κυβερνητικές υπηρεσίες» ανέφερε.

Apocalypse in Los Angeles homes of “celebrities” are on fire



Because of wildfires in California, Los Angeles rescuers have ordered the evacuation of more than 100,000 residents of neighborhoods near Hollywood.



Hundreds of buildings have already been destroyed, including the… pic.twitter.com/uuGzihthnp — NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2025

Οι εταιρείες HBO και ο Max σε ανακοίνωσή τους για την αναβολή της πρεμιέρας της ταινίας «The Pitt» διευκρινίζουν ότι κορυφαία προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και η ευημερία των παρευρισκόμενων, του προσωπικού και της κοινότητας.

Το Netflix ακύρωσε προγραμματισμένη βραδινή εκδήλωση στο Χόλιγουντ για τη μουσική της ταινίας «Emilia Perez» με την πρωταγωνίστρια Κάρλα Σοφία Γκασκόν και τους τραγουδοποιούς/συνθέτες Camille & Clément.

Η πρεμιέρα του «The Last Showgirl» από τη Roadside Attractions που είχε προγραμματιστεί για τις 9 Ιανουαρίου στο Chinese Theatre Multiplex στο Χόλιγουντ δεν πραγματοοποιήθηκε.

Η Αμερικανική Ταινιοθήκη ανέβαλε εκδήλωση αφιερωμένη στους καλλιτέχνες κινηματογραφικών.

Το ετήσιο μεσημεριανό γεύμα των βραβείων του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου AFI στις 10 Ιανουαρίου επαναπρογραμματίζεται. «Δεδομένης της τραγωδίας στο Λος Άντζελες, το πνεύμα της κοινότητας για το οποίο αγωνιζόμαστε στα AFI AWARDS δεν θα επιτευχθεί και έτσι θα αναβάλουμε την εκδήλωση» αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

