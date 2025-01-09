«Απαγορεύονται οι ασθένειες»: Δαταγή δημάρχου στην Ιταλία

Μία πολύ περίεργη ανακοίνωση εξέδωσαν οι δημοτικές αρχές της μικρής ιταλικής πόλης Μπελκάστρο, στην περιφέρεια της Καλαβρίας: «Απαγορεύονται οι ασθένειες»!

Οι περίπου 1300 κάτοικοι του Μπελκάστρο, κυρίως ηλικιωμένοι, «διατασσονται να αποφεύγουν να προσβληθούν από οποιαδήποτε ασθένεια που απαιτεί ιατρική βοήθεια, ειδικά σε επείγουσα ανάγκη», ανέφερε διάταγμα του δημάρχου Αντόνιο Τόρτσια.

Αν και η απαγόρευση αρχικά ακούστηκε αδιανόητη, εν τούτοις υπάρχει εξήγηση. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, μέσω της ειρωνείας και της υπερβολής της διαταγής, τονίζεται η έλλειψη υγειονομικής περίθαλψης στην πόλη.

Το Μπελκάστρο έχει ένα κέντρο υγείας που είναι συχνά κλειστό και οι γιατροί που εφημερεύουν δεν είναι διαθέσιμοι τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες ή μετά τις ώρες λειτουργίας, καταγγέλλει ο δήμαρχος.

Σύμφωνα με το CNN, η έλλειψη κοντινών κέντρων υγειονομικής περίθαλψης και το γεγονός ότι το πλησιέστερο «δωμάτιο έκτακτης ανάγκης» απέχει περίπου 45 χιλιόμετρα από το Μπλεκάστρο, οδήγησε τον δήμαρχο να πιστέψει ότι είναι απαραίτητο να «υιοθετήσει μια επείγουσα και μη αναβαλλόμενη πράξη προληπτικής φύσης».

Στο διάταγμά του, ο δήμαρχος ζητά από τους πολίτες «να μην επιδίδονται σε συμπεριφορές που μπορεί να είναι επιβλαβείς και να αποφεύγουν οικιακά ατυχήματα» , όπως επίσης και «να μην βγαίνουν πολύ συχνά από το σπίτι, να ταξιδεύουν ή να αθλούνται και να ξεκουράζονται τον περισσότερο χρόνο».

«Δεν είναι απλώς μια διαταγή, το διάταγμα είναι μια κραυγή για βοήθεια, ένας τρόπος να ρίξουμε τα φώτα της δημοσιότητας σε μια απαράδεκτη κατάσταση», δήλωσε ο Τόρτσια στο τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, Corriere della Calabria.

Αν και είναι κατανοητοί οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την απαγόρευση, δεν είναι σαφές σε κανέναν εάν ή πώς θα εφαρμοστεί τελικά το διάταγμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.