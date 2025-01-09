Λογαριασμός
Ο Πούτιν βλέπει θετικά συντάντηση με τον Τραμπ, εάν υπάρξει αίτημα, δήλωσε ο Πεσκόφ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι ο Πούτιν θα δει με θετικό τρόπο του Τραμπ, για επαφές, αλλά έως τώρα δεν έχουν υπάρξει αιτήματα για κάτι τέτοιο

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα δει με θετικό τρόπο την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει την προεδρία των ΗΠΑ αυτό τον μήνα, για επαφές, αλλά έως τώρα δεν έχουν υπάρξει αιτήματα για κάτι τέτοιο.

Θα ήταν πιο σωστό να περιμένει κανείς να αναλάβει πρώτα τα καθήκοντά του ο Τραμπ, δήλωσε ο Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

