Λος Άντζελες: Κάτοικος περικυκλωμένος από τις φλόγες τραβάει βίντεο μέσα από το σπίτι του 

Ενώ οι φλόγες κυριολεκτικά τους έχουν κυκλώσει, δύο άνδρες κινηματογραφούν την πύρινη λαίλαπα πίσω από τις κλειστές τζαμαρίες του σπιτιού τους

Εικόνες αποκάλυψης φτάνουν στα ειδησεογραφικά πρακτορεία και τα social media από την πυρκαγιά μαμούθ που κατακαίει ανεξέλεγκτη στο Λος Άντζελες, με τουλάχιστον πέντε ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και οι φλόγες να έχουν φτάσει μέχρι το Χόλιγουντ. 

Βίντεο μέσα από σπίτι του που έχει περικυκλωθεί από τις φλόγες τράβηξε κάτοικος του Πασίφικ Παλισέιντς του Λος Αντζελες, το οποίο αμέσως έγινε viral στα social media. 

Στο βίντεο ακούγονται δύο άνδρες να μιλούν, ο άνθρωπος που τραβάει τα πλάνα και ένας άλλος, ενώ στο δωμάτιο υπάρχει και ο σκύλος τους. 

Ενώ οι φλόγες κυριολεκτικά τους έχουν κυκλώσει, οι δύο άνδρες κινηματογραφούν την πύρινη λαίλαπα πίσω από τις κλειστές τζαμαρίες του σπιτιού τους, αγνοώντας προφανώς τις εντολές εκκένωσης των αρχών. 

«Θα είμαστε εντάξει, θα είμαστε καλά, ακούγονται να λένε ο ένας στον άλλο. 

Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας σχόλια αλλά και ανησυχία για την τύχη των δύο ανδρών και του σκύλου τους, που δεν έφυγαν νωρίτερα για να σωθούν. Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι κατάφεραν να γλιτώσουν και είναι καλά.

