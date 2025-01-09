Εικόνες αποκάλυψης φτάνουν στα ειδησεογραφικά πρακτορεία και τα social media από την πυρκαγιά μαμούθ που κατακαίει ανεξέλεγκτη στο Λος Άντζελες, με τουλάχιστον πέντε ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και οι φλόγες να έχουν φτάσει μέχρι το Χόλιγουντ.

Βίντεο μέσα από σπίτι του που έχει περικυκλωθεί από τις φλόγες τράβηξε κάτοικος του Πασίφικ Παλισέιντς του Λος Αντζελες, το οποίο αμέσως έγινε viral στα social media.

Στο βίντεο ακούγονται δύο άνδρες να μιλούν, ο άνθρωπος που τραβάει τα πλάνα και ένας άλλος, ενώ στο δωμάτιο υπάρχει και ο σκύλος τους.

Ενώ οι φλόγες κυριολεκτικά τους έχουν κυκλώσει, οι δύο άνδρες κινηματογραφούν την πύρινη λαίλαπα πίσω από τις κλειστές τζαμαρίες του σπιτιού τους, αγνοώντας προφανώς τις εντολές εκκένωσης των αρχών.

«Θα είμαστε εντάξει, θα είμαστε καλά, ακούγονται να λένε ο ένας στον άλλο.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl — Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025

Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας σχόλια αλλά και ανησυχία για την τύχη των δύο ανδρών και του σκύλου τους, που δεν έφυγαν νωρίτερα για να σωθούν. Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι κατάφεραν να γλιτώσουν και είναι καλά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.