Αγγλία: Φωτιά σε ναυπηγείο όπου κατασκευάζονται πυρηνοκίνητα υποβρύχια

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα (περί τις 00:45τοπική ώρα - 02:45 ώρα Ελλάδας) - και συνέχιζε να μαίνεται για αρκετές ώρες - σε ναυπηγείο της εταιρείας BAE Systems στο Μπάροου-ιν-Φέρνες, στη βορειοδυτική Αγγλία, όπου κατασκευάζονται πυρηνοκίνητα υποβρύχια νέας γενιάς.

🚨🇬🇧NUCLEAR SUB FACTORY ON FIRE - RISK OF EXPLOSION?!



A nuclear submarine shipyard in Barrow-in-Furness, UK, is still on fire, and emergency responders are battling to bring the blaze under control.



The fire reportedly originated within Devonshire Dock Hall, the facility’s… pic.twitter.com/HoEH7FWd6s October 30, 2024

Η αστυνομία στην Κάμπρια έκανε γνωστό ότι δύο άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο διότι πιστεύεται ότι εισέπνευσαν καπνό, προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκαν άλλα θύματα.

Κατά την ίδια πηγή, όλοι οι εργαζόμενοι στο ναυπηγείο Ντέβονσιρ απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την εγκατάσταση.

BREAKING: Two people have been taken to hospital after a fire broke out a nuclear submarine shipyard in Barrow-in-Furness.



Cumbria police have said there is no 'nuclear risk'.https://t.co/mEpjweGifa



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/pIb5v26Wv8 — Sky News (@SkyNews) October 30, 2024

Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση κατασκευάζονται τα υποβρύχια κλάσης Astute και Dreadnought, σύμφωνα με τον ιστότοπο της BAE Systems.

Η αστυνομία παρότρυνε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά τα παράθυρά τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, δεν υπάρχει κίνδυνος να σημειωθεί διαρροή ραδιενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.