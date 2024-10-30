Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αγγλία: Φωτιά σε ναυπηγείο όπου κατασκευάζονται πυρηνοκίνητα υποβρύχια - Συναγερμός για διαρροή ραδιενέργειας - Βίντεο

Η αστυνομία παρότρυνε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα. «Δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας» λένε οι αρχές 

Αγγλία: Φωτιά σε ναυπηγείο όπου κατασκευάζονται πυρηνοκίνητα υποβρύχια

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα (περί τις 00:45τοπική ώρα - 02:45 ώρα Ελλάδας) - και συνέχιζε να μαίνεται για αρκετές ώρες - σε ναυπηγείο της εταιρείας BAE Systems στο Μπάροου-ιν-Φέρνες, στη βορειοδυτική Αγγλία, όπου κατασκευάζονται πυρηνοκίνητα υποβρύχια νέας γενιάς.

Η αστυνομία στην Κάμπρια έκανε γνωστό ότι δύο άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο διότι πιστεύεται ότι εισέπνευσαν καπνό, προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκαν άλλα θύματα.

Κατά την ίδια πηγή, όλοι οι εργαζόμενοι στο ναυπηγείο Ντέβονσιρ απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την εγκατάσταση.

Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση κατασκευάζονται τα υποβρύχια κλάσης Astute και Dreadnought, σύμφωνα με τον ιστότοπο της BAE Systems.

bae

Η αστυνομία παρότρυνε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά τα παράθυρά τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, δεν υπάρχει κίνδυνος να σημειωθεί διαρροή ραδιενέργειας. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βρετανία Αγγλία ραδιενέργεια πυρηνικά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark