Πόλεμος στη Γάζα: Κατακραυγή για τους σχεδόν 100 νεκρούς – κυρίως γυναικόπαιδα - στη Μπέιτ Λάχια

Σχεδόν 100 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν χθες στον ισραηλινό βομβαρδισμό πενταώροφης, οικογενειακής πολυκατοικίας στη Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ αρκετοί βρίσκονται ακόμα θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Οι ΗΠΑ - ο κυριότερος υποστηρικτής του Ισραήλ σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο - καταδίκασαν το «φρικιαστικό» πλήγμα. Ανέφεραν χαρακτηριστικά πως «ήλθαν σε επαφή» με τον σύμμαχό τους για να αξιώσουν να αποδοθούν ευθύνες έπειτα από αυτόν τον «φρικιαστικό» βομβαρδισμό με «φρικιαστικό αποτέλεσμα».

«Το ακίνητο κατέρρευσε μέσα στη νύχτα», ενώ οι ένοικοι «κοιμούνταν», είπε περίοικος, ο Ράμπι αλ Σαντάγκλι, 30 ετών.

«Στην πλειονότητά τους, τα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά. Κόσμος προσπαθεί να σώσει τους τραυματίες, αλλά δεν υπάρχει νοσοκομείο ούτε μπορούν να προσφερθούν οι πρέπουσες ιατρικές φροντίδες».

Ελλείψει φορείων, αιμόφυρτα σώματα που ανασύρονταν από τον πελώριο σωρό συντριμμιών και μπετόν μεταφέρονταν με κουβέρτες, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός – ο οποίος διεξάγει από την 6η Οκτωβρίου νέα επιχείρηση στη βόρεια Γάζα, με επίκεντρο την Τζαμπάλια - περιορίστηκε να ανακοινώσει πως εξετάζει «τις πληροφορίες για συμβάν» στην Μπέιτ Λάχια.

Επιπλέον, ανακοίνωσε πως σκότωσε «περίπου 40 τρομοκράτες» στην Τζαμπάλια και υπέστη τέσσερις απώλειες στις τάξεις του.

Έκκληση από τη διεθνή κοινότητα για την UNRWA

Μερικούς μήνες αφού η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε υπαλλήλους της UNRWA, της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, πως συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το κοινοβούλιο, η Κνέσετ, ενέκρινε προχθές Δευτέρα νόμο που απαγορεύει όλες τις δραστηριότητές της στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ ελέγχει αυστηρά όλες τις εισόδους ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Λωρίδα της Γάζας, απόλυτα απαραίτητης για τα 2,4 εκατ. κατοίκους του θυλάκου, που απειλούνται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Δεύτερο κείμενο απαγορεύει στους ισραηλινούς δημόσιους λειτουργούς κάθε συνεργασία με την UNRWA κι εργαζομένους της, κάτι που θα περιπλέξει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό το έργο της υπηρεσίας.

Ενώ η πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας είναι αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή, η υιοθέτηση προχθές από το ισραηλινό κοινοβούλιο νόμου που απαγορεύει κάθε δραστηριότητα της UNRWA, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Η διεθνής κοινότητα κάνει έκκληση στο Ισραήλ να επιτρέψει στην υπηρεσία του ΟΗΕ UNRWA, να συνεχίσει την ανθρωπιστική δράση της στη Λωρίδα της Γάζας, προσφέροντας έστω και μια μικρή βοήθεια και ανακούφιση στους ρημαγμένους από τον πόλεμο κατοίκους.

Πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επέκριναν έντονα την απαγόρευση αυτή, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ξανά πως αντιτίθεται στον νόμο.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, τόνισε πως φοβάται τις «καταστροφικές συνέπειες» που θα είχε η εφαρμογή του για τους Παλαιστίνιους σε επιστολή που απηύθυνε στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με την ελπίδα πως η επίμαχη νομοθεσία δεν θα εφαρμοστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.