Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται μετά τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στη νότια και ανατολική Ισπανία, όπου έχουν κλείσει δρόμοι και διακόπηκαν τα δρομολόγια της υπερταχείας, ανέφεραν οι αρχές.

Τα νερά κατέκλυσαν την πόλη Λέτουρ, στην περιφέρεια Αλμπαθέτε, παρασύροντας αυτοκίνητα, όπως δείχνουν πλάνα που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση. Ο δήμαρχος Σέρχιο Μαρίν Σάντσεθ είπε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης αναζητούν «τρεις ή τέσσερις ανθρώπους» που αγνοούνται.

Massive floods in Massanassa of Valencia, Spain.

The streets turned into rivers. pic.twitter.com/LQdQbtm9Nz — Dee Dee Weeks (@DeeDeeWeeks) October 29, 2024

«Ορισμένοι (από τους αγνοούμενους) βρίσκονταν σε ένα αυτοκίνητο, άλλοι ήταν στο σπίτι τους», είπε, σημειώνοντας ότι δεν διαθέτει άλλες πληροφορίες.

Η αστυνομία της πόλης Αλκουδία, στην περιφέρεια της Βαλένθια, ανέφερε ότι αναζητά τον οδηγό ενός φορτηγού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν νωρίς το απόγευμα.

Albacete, Spain today.



Extreme flash flooding yet again.



pic.twitter.com/CaAlCdS8c1 — Met4Cast° (@Met4CastUK) October 29, 2024

Λόγω της κακοκαιρίας και των συνεπειών της, η εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων Adif διέκοψε τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Βαλένθιας. Μια τέτοια υπερταχεία, με 276 επιβάτες, εκτροχιάστηκε στην περιοχή της Ανδαλουσίας, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς.

Οι υπηρεσίες διάσωσης απομάκρυναν ακόμη και με ελικόπτερα δεκάδες ανθρώπους από την Αλόρα της Ανδαλουσίας, αφού υπερχείλισε ένας ποταμός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.