Aβεβαιότητα για το ένα εκατομμύριο Σύρων στη Γερμανία

Η ανατροπή του δικτάτορα Μπασάρ αλ Άσαντ στη Δαμασκό από τους τζιχαντιστές οδήγησε χιλιάδες Σύρους που διέμεναν στην Τουρκία να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής. Οι εικόνες με τα καραβάνια αυτοκινήτων στα σύνορα Τουρκίας και Συρίας ήταν εντυπωσιακές το Σαββατοκύριακο. Τι θα συμβεί όμως με τους Σύρους που ζούν σε εδάφη της ΕΕ και ειδικότερα στη Γερμανία;



Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι με καταγωγή από τη Συρία ζουν στη Γερμανία και η συντριπτική πλειοψηφία είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ή τελούν υπό επικουρική προστασία ή είναι αιτούντες άσυλο. Σύμφωνα με τη Γερμανίδα υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ η εξαγωγή συμπερασμάτων και η λήψη αποφάσεων για την τύχη των Σύρων της Γερμανίας είναι πρώιμη, ενώ η όποια συζήτηση τώρα περί επαναπατρισμού «δεν είναι σοβαρή». Στο μεταξύ έχει ήδη ανακοινωθεί το πάγωμα της εξέτασης αιτήσεων ασύλου από τη Συρία, με πολλά ωστόσο ανοιχτά ερωτήματα ακόμη ως προς την πρακτική εφαρμογή της απόφασης αυτής.



Στην ίδια γραμμή κινείται και η Γερμανίδα υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, εκφράζοντας αβεβαιότητα για την εξέλιξη της νέας κατάστασης ασφαλείας στη Συρία αλλά και ανησυχία για μικροπολιτικές σκοπιμότητες στη Γερμανία ενόψει πρόωρων εκλογών. «Όποιος προσπαθεί να εκμεταλλευθεί την κατάσταση στη Συρία, το μέλλον της οποίας είναι ασαφές, για κομματικούς λόγους έχει χάσει τη σχέση με την πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή», τόνισε η Αναλένα Μπέρμποκ από το Βερολίνο.

Tι λένε οι Χριστιανοδημοκράτες που προηγούνται δημοσκοπικά

Την ίδια ώρα κορυφαίοι πολιτικοί των Χριστιανοδημοκρατών, όπως ο Γενς Σπαν, προχωρούν ένα επίπεδο παραπέρα και όχι μόνο προτείνουν τον επαναπατρισμό Σύρων αλλά και την παροχή εφάπαξ επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ σε όσους επιθυμούν να επιστρέψουν πίσω και μάλιστα με ειδικές πτήσεις.



Όσο για τον επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών και υποψήφιο καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς - με τις περισσότερες, βάσει δημοσκοπήσεων, πιθανότητες εκλογής -, είναι πιο προσεκτικός στις διατυπώσεις του και εστιάζει στη συνεργασία με την Τουρκία σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Συρία.



Όπως ανέφερε ο Μερτς, «η επικοινωνία με την Τουρκία είναι αναγκαία για την ανάλυση της κατάστασης και την εξαγωγή κοινών συμπερασμάτων», αναγνωρίζοντας το φορτίο που έχει επωμιστεί και η Τουρκία τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

Αριθμοί που αποτυπώνουν μια νέα πραγματικότητα

Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος των προκλήσεων για τη γερμανική προσφυγική και μεταναστευτική πολιτική, αρκεί μια ματιά στα επίσημα στοιχεία. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, σχεδόν 1.000.000 Σύροι ζουν στη Γερμανία βάσει επίσημων καταγραφών.



Πάνω από 321.000 είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες βάσει της Συνθήκης της Γενεύης και σχεδόν 33.000 λαμβάνουν επικουρική προστασία. Από 1.1.2024 έως 30.11.2024 έχουν υποβληθεί προς εξέταση 74.971 νέες αιτήσεις ασύλου και μέχρι σήμερα 47.270 εξ αυτών εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων γερμανικών αρχών.



Ενδιαφέρον όμως έχουν και επίσημα στοιχεία σχετικά με την ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων από τη Συρία στη γερμανική κοινωνία και στη γερμανική αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια. Περίπου 210.000 εργάζονται και πληρώνουν εισφορές στα γερμανικά ταμεία, 250.000 αναζητούν δουλειά και 150.000 είναι επίσημα δηλωμένοι άνεργοι. Περίπου μισό εκατομμύριο Σύρων στη Γερμανία παίρνουν κοινωνικά επιδόματα. 160.000 έχουν αποκτήσει γερμανική υπηκοότητα και γερμανικό διαβατήριο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.