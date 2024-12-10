Συρία: Ο νέος πρωθυπουργός υπόσχεται "σταθερότητα" και "ηρεμία" στους πολίτες

Ο νέος πρωθυπουργός αρμόδιος για τη μετάβαση στη Συρία Μοχάμαντ αλ-Μπασίρ υποσχέθηκε σήμερα "σταθερότητα" και "ηρεμία" στον συριακό λαό που έχει εξαντληθεί από 13 και πλέον χρόνια πολέμου, σε συνέντευξή του στο δίκτυο Αλ Τζαζίρα.

«Ήρθε η ώρα γι αυτόν τον λαό να χαρεί τη σταθερότητα και την ηρεμία, να λάβει φροντίδα και να γνωρίζει ότι η κυβέρνησή του είναι εδώ για να του παράσχει τις υπηρεσίες που χρειάζεται», δήλωσε ο Μπασίρ, ο οποίος διορίστηκε στη θέση αυτή από τους ισλαμιστές αντάρτες που ανέτρεψαν την εξουσία του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

