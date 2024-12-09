Την ταυτότητα του ενόχου πίσω από τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Brian Thompson, καταμεσής του δρόμου, την περασμένη Τετάρτη στη Νέα Υόρκη, αποκάλυψε η αστυνομία σε από κοινού συνέντευξη Τύπου με τον δήμο της Νέας Υόρκης.

Ο ύποπτος έχει κατονομαστεί ως ο 26χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε.

«Μέλη της αστυνομίας της Αλτούνα», 500 χιλιόμετρα δυτικά της Νέας Υόρκης,«συνέλαβαν τον Λουίτζι Μαντζιόνι, έναν 26χρονο άνδρα, για κατοχή πυροβόλων όπλων. Επί του παρόντος, εκτιμάμε ότι πρόκειται για το πρόσωπο που αναζητούμε για τη στοχευμένη και αναιδή δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, διευθύνοντος συμβούλου της United Healthcare», δήλωσε η Τζέσικα Τις, η διευθύντρια της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, έχοντας δίπλα της τον δήμαρχο Έρικ Άνταμς.

Ο 26χρονος είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Ivy League της Πενσυλβάνια, όπου σπούδασε πληροφορική, σύμφωνα με το προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μεγάλωσε στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ, όπου φοίτησε σε ιδιωτικό γυμνάσιο αποκλειστικά για αγόρια, σύμφωνα με τον λογαριασμό του στο LinkedIn.

Ο ίδιος λογαριασμός λέει ότι εργαζόταν ως μηχανικός δεδομένων για την TrueCar, έναν ιστότοπο ψηφιακής λιανικής πώλησης για καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Ο άνδρας συνελήφθη σε McDonald's στην Αλτούνα της Πενσυλβάνια, αφού ένας υπάλληλος τον εντόπισε και ειδοποίησε την αστυνομία.

Βρέθηκε με ένα πυροβόλο όπλο και ένα σιγαστήρα, καθώς και πολλές ταυτότητες, μία που είχε το πραγματικό του όνομα και άλλες πλαστές. Στα υπάρχοντά του περιλαμβάνονταν ένα αμερικανικό διαβατήριο και μία ψεύτικη ταυτότητα από το Νιου Τζέρσεϊ, που χρησιμοποιήθηκε σε έλεγχο σε ξενώνα της Νέας Υόρκης, όπου ο ύποπτος εντοπίστηκε πριν από τον πυροβολισμό.

Το όπλο, με το οποίο βρέθηκε ο ύποπτος ήταν ένα όπλο-φάντασμα (ghost gun), πιθανότατα «φτιαγμένο σε τρισδιάστατο εκτυπωτή» ικανό να εκτοξεύσει σφαίρα 9 χιλιοστών, δήλωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία ανέφερε, επίσης, ότι βρέθηκε με χειρόγραφα έγγραφα, που περιγράφονται ως «τρισέλιδο μανιφέστο», που μιλούσαν για τα «κίνητρα και τη νοοτροπία του» και ότι «φαίνεται να έχει κακή διάθεση για την καπιταλιστική Αμερική».

Ο Μαντζιόνε δεν έχει ποινικό μητρώο. Η αστυνομία τον συνέλαβε με την κατηγορία των πυροβόλων όπλων.

Η αστυνομία αποκάλυψε ότι η εύρεση του 26χρονου ήταν εντελώς αναπάντεχη και ότι δεν είχε το όνομά του σε λίστα υπόπτων πριν από σήμερα.

Η UnitedHealthcare αντιδρά στην είδηση ​​της σύλληψης του υπόπτου

Η UnitedHealthcare αντέδρασε στη σύλληψη του υπόπτου σε σχέση με τη δολοφονία του Brian Thompson.

Σε δήλωση που εστάλη στο BBC, εκπρόσωπος της εταιρείας αναφέρει ότι ελπίζουν ότι η σύλληψη θα φέρει «κάποια ανακούφιση στην οικογένεια, τους φίλους, τους συναδέλφους του Μπράιαν και πολλούς άλλους που επλήγησαν από αυτή την ανείπωτη τραγωδία».

«Ευχαριστούμε τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί τους για αυτήν την έρευνα», προσθέτουν.

«Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή της οικογένειας καθώς θρηνούν».

