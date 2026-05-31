Συλλέκτης τίτλων, ετών 23: Ο Μέντες χάνει το μέτρημα στα τρόπαια μετά το back-to-back της Παρί

Έχοντας την τεράστια τύχη να βρίσκεται στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο Νούνο Μέντες απλά καλείται κάθε σεζόν να βρίσκει χώρο στο βιογραφικό του για τρόπαια  

Νούνο Μέντες

Ο Νούνο Μέντες μπορεί να είναι μονάχα 23 ετών, αλλά έχει πανηγυρίσει τίτλους που άλλοι μπορεί να μην καταφέρουν ποτέ να φτάσουν μέχρι και το φινάλε της καριέρας τους.

Μετά το νέο Champions League με την Παρί και το back-to-back χάρη στην επιτυχία επί της Άρσεναλ στα πέναλτι, ο 23χρονος αριστερός μπακ έφτασε πλέον στα 18 τρόπαια!

Κι αν στη Σπόρτινγκ είχε μόλις τρεις τίτλους, όλα άλλαξαν όταν μετακόμισε στο Παρίσι, όπου έχει πλέον να επιδείξει 14 τίτλους!

Φυσικά, αν τον ρωτήσει κανείς, ίσως και να του απαντήσει πως το σημαντικότερο επίτευγμα που έχει να παρουσιάσει στην καριέρα του μέχρι στιγμής, είναι το Nations League με την Πορτογαλία, το 2025.
 

Πηγή: sport-fm.gr

