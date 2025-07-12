Γάζα: Στα πρόθυρα κατάρρευσης οι επαφές για εκεχειρία

Σε κρίσιμο σημείο έχουν περιέλθει οι διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία στη Γάζα, καθώς, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους που συμμετέχουν στις συνομιλίες, οι επαφές βρίσκονται «στα πρόθυρα κατάρρευσης». Ισραήλ και Χαμάς φαίνεται να παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους, καθιστώντας δύσκολη τη σύγκλιση.

Αγκάθια στη διαπραγμάτευση: Ο χάρτης ελέγχου και η ανθρωπιστική πόλη

Η βασική αιτία του αδιεξόδου φαίνεται να σχετίζεται με χάρτη που φέρεται να προσκόμισε το Ισραήλ, βάσει του οποίου επιδιώκει να διατηρήσει υπό τον έλεγχό του έως και το 40% της Λωρίδας της Γάζας κατά την προβλεπόμενη δίμηνη εκεχειρία. Ο χάρτης περιλαμβάνει, εκτός από την ευρύτερη περιοχή της Ράφα, το κεντρικό τμήμα του θύλακα και αστικές περιμετρικές ζώνες - εξέλιξη που προκάλεσε ανησυχία στις παλαιστινιακές πλευρές, όπως ανέφερε το Al Jazeera.

Επιπλέον, σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στους Παλαιστινίους και η πρόσφατη τοποθέτηση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Ισράελ Κατς, σχετικά με τη δημιουργία μιας 'ανθρωπιστικής πόλης' στην περιοχή της Ράφα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Κατς, η πόλη αυτή θα φιλοξενήσει «όλους τους αμάχους» της Γάζας, αφού αποκλειστούν πυρήνες της Χαμάς. Οι παλαιστινιακές οργανώσεις, ωστόσο, καταγγέλλουν πως πραγματική πρόθεση του Ισραήλ είναι η εγκαθίδρυση διαμετακομιστικού σταθμού για την εξορία των κατοίκων, είτε προς την Αίγυπτο είτε προς τρίτες χώρες μέσω θαλάσσης. Ενώ το γραφείο του Νετανιάχου αρνήθηκε να σχολιάσει, η ισραηλινή δημόσια τηλεόραση μετέδωσε ότι εξελίσσονται συνομιλίες με την Αίγυπτο για τεχνικά θέματα, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Κρίσιμες εξελίξεις στο πολιτικό και στρατιωτικό πεδίο

Καθοριστική αναμένεται η επερχόμενη συνεδρίαση του ισραηλινού ΚΥΣΕΑ, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να παρουσιάζει τις διαβουλεύσεις που είχαν προηγηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις. Ταυτόχρονα, σε στάση αναμονής παραμένει και ο Αμερικανός διαμεσολαβητής Στίβεν Γουίτκοφ, ο οποίος δεν μετέβη τελικά στην Ντόχα, προσβλέποντας, όπως εκτιμάται, σε προσφορότερη συγκυρία.

Ενώ οι διαβουλεύσεις στα διεθνή κέντρα συνεχίζονται, η ένταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη παραμένει αμείωτη. Τις τελευταίες 48 ώρες, το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις σε 250 θέσεις της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, με αποτέλεσμα 33 Παλαιστίνιοι ένοπλοι να χάσουν τη ζωή τους και πάνω από 100 να τραυματιστούν, σύμφωνα με το Ισραήλ. Το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, ανέφερε ότι σήμερα το πρωί τουλάχιστον 10 άμαχοι σκοτώθηκαν και ακόμη 60 τραυματίστηκαν ύστερα από ισραηλινό βομβαρδισμό σε σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στα βορειοδυτικά της Ράφα.

Παράλληλα, στη Δυτική Όχθη, ένταση επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης στο χωριό Σιντζίλ, στα περίχωρα της Ραμάλας, όπου σημειώθηκαν ανταλλαγές πυρών και πετροπόλεμος μεταξύ Εβραίων εποίκων και Παλαιστινίων κατοίκων. Πηγές αναφέρουν ότι δύο Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων ο ένας φέρεται να ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από εποίκους που στη συνέχεια πυρπόλησαν οχήματα και κτήρια. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος.

