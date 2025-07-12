Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τόνισε το Σάββατο πως η Ευρωπαϊκή Ένωση «παραμένει σταθερή, ενωμένη και έτοιμη να προστατεύσει τα συμφέροντά της», μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή δασμών 30% σε ευρωπαϊκά προϊόντα από την 1η Αυγούστου.
«Οι δασμοί είναι φόροι. Τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, δημιουργούν αβεβαιότητα και εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα, ο οποίος προεδρεύει των ευρωπαϊκών συνόδων κορυφής ως επικεφαλής του συμβουλίου των ηγετών των κρατών-μελών.
Πρόσθεσε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να χτίζει ισχυρές εμπορικές συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο.
