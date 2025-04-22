Το Χάρβαρντ προσέφυγε τη Δευτέρα στη δικαιοσύνη, εναντίον της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας του παγώματος κρατικών επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων προορισμένων για το περίβλεπτο πανεπιστήμιο, με το μπραντεφέρ ανάμεσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό και τον Λευκό Οίκο να συνεχίζεται.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιτίθεται εδώ κι εβδομάδες εναντίον πολύ γνωστών αμερικανικών πανεπιστημίων, τα οποία κατηγορεί ότι άφησαν να θάλλει ο αντισημιτισμός κατά τη διάρκεια φοιτητικών κινητοποιήσεων εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που τα πρυτανεία τους διαψεύδουν κατηγορηματικά.

Ανάμεσα στους στόχους της είναι το Χάρβαρντ, πανεπιστήμιο κατά κανόνα στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Είδε 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακών χρηματοδοτήσεων να παγώνουν την περασμένη εβδομάδα, αφού απέρριψε αξιώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Κι ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε να πάει τα πράγματα πολύ πιο μακριά, καταργώντας την εξαίρεση από φόρους και τέλη στο Χάρβαρντ, στο οποίο προσάπτει πως προωθεί το «μίσος» και την «ηλιθιότητα».

Αντιδρώντας, το πανεπιστήμιο, εγκατεστημένο κοντά στη Βοστόνη (βορειοανατολικά), προσέφυγε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μασαχουσέτης.

«Αυτή η υπόθεση αφορά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει το πάγωμα των ομοσπονδιακών χρηματοδοτήσεων ως μέσο για να πάρει τον έλεγχο ακαδημαϊκών αποφάσεων στο Χάρβαρντ», τόνισε το περίβλεπτο πανεπιστήμιο στην προσφυγή του.

«Οι ενέργειες της κυβέρνησης καταπατούν όχι μόνο την πρώτη τροπολογία (σ.σ. του Συντάγματος, που εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης), αλλά επίσης και ομοσπονδιακούς νόμους και κανονισμούς», αναφέρει η προσφυγή (σελ. 4) του πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκει την απόφαση να στερηθεί χρηματοδοτήσεις και δωρεές «αυθαίρετη».

Το Χάρβαρντ μπαίνει συχνά στο στόχαστρο των συντηρητικών, που χαρακτηρίζουν ευρύτερα τα αμερικανικά πανεπιστήμια υπερβολικά αριστερά. Οι επιθέσεις διπλασιάστηκαν μετά την άνοιξη του 2024 και τις φοιτητικές κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Ρεπουμπλικάνοι κοινοβουλευτικοί ανακοίνωσαν εξάλλου πως έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα εναντίον του Χάρβαρντ στο Κογκρέσο, καθώς του προσάπτουν πως παραβίασε νόμους περί ισότητας.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επίσης να απαγορεύσει να φοιτούν στο πανεπιστήμιο αλλοδαποί φοιτητές αν δεν δεχτεί να υποβάλλονται σε έλεγχο οι εγγραφές, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατεύθυνσης.

«Μην απατάσθε: το Χάρβαρντ απορρίπτει τον αντισημιτισμό και τις διακρίσεις σε όλες τις μορφές της και προχωρά ενεργά σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να ξεριζώσει τον αντισημιτισμό από την πανεπιστημιούπολή του», αναφέρει η προσφυγή.

«Αλλά αντί να συνεργαστεί με το Χάρβαρντ στις συνεχιζόμενες προσπάθειές του για αυτό, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σαρωτικό πάγωμα της χρηματοδότησης για ιατρική, επιστημονική, τεχνολογική και άλλη έρευνα που δεν έχει καμιά σχέση με τον αντισημιτισμό», προσθέτει το κείμενο.

Τη θέση του Χάρβαρντ εξήραν πολλοί καθηγητές και φοιτητές, ως σπάνια ένδειξη αντίστασης, ενώ άλλα πανεπιστήμια, όπως ιδίως το νεοϋορκέζικο Κολούμπια, δέχτηκαν να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις που απαιτούσε η ρεπουμπλικανική πίεση υπό πίεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

