Δραματική έκκληση για ενότητα και κοινή ασφάλεια απηύθυνε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Πέμπτης και της διαίρεσης των Ευρωπαίων ηγετών σχετικά με την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά και των διαφωνιών για την εμπορική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ΕΕ-Mercosur.



Η Ευρώπη πρέπει να είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά της, επισήμανε την Τετάρτη η πρόεδρος της Κομισιόν σε ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

From trade to energy and our own defence capabilities.



Europe’s era of independence must be unstoppable ↓ https://t.co/qKZDeVY6OQ December 17, 2025

«Αυτό δεν αποτελεί πλέον επιλογή. Είναι απαραίτητο» ξεκαθάρισε, στη σκιά του πολέμου της Ουκρανίας.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι, πρέπει να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, και πρέπει να βασιζόμαστε στους εαυτούς μας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις κοσμοθεωρίες των άλλων να μας καθορίζουν» ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για τον Ντόναλντ Τραμπ.



«Από το εμπόριο μέχρι την ενέργεια και τις δικές μας αμυντικές δυνατότητες. Η εποχή της ανεξαρτησίας της Ευρώπης πρέπει να είναι ασταμάτητη» επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



«​Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ορθώς λέει ότι η Ευρώπη χάνει μερίδιο του παγκόσμιου ΑΕΠ, αλλά οι ΗΠΑ βρίσκονται στον ίδιο δρόμο» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

